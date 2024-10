Economía para todos

Evangelización y conquista 500 años después

El acontecimiento de la conquista/evangelización en el 500 aniversario de la misma.

Realicé la investigación titulada: La situación actual de los estudios y publicaciones en Guatemala sobre el acontecimiento de la Conquista/Evangelización en el 500 aniversario de la misma.

Respecto a la Iglesia, algunas publicaciones pueden estar influidas por la leyenda negra que está superada.

Filgua en la Conquista. La Feria del Libro en Guatemala se celebró del 4 al 14 de julio 2024. Entre los temas que se expusieron sobre el tema de la Conquista se encuentran: Presentación del libro Heterarquía y Amaq’ – Organización social entre los k’iche’ occidentales (siglos XV-XXI). Se explica el origen de los 48 cantones. Se presentó el libro Diálogos Antropológicos, el cambio histórico en Guatemala, Aproximaciones al mundo indígena desde el indigenismo hasta la intelectualidad maya. El libro aborda el desarrollo de la antropología guatemalteca en el siglo XX, comentando las posturas de Antonio Goubaud, Joaquín Noval y Richard Adams. En Filgua 2024 se llevó a cabo la Primera Conferencia Internacional sobre Lingüística Maya. La Conferencia Inaugural la impartió Sergio Romero, titulada De lenguas comunales a idiomas nacionales: el futuro de los idiomas mayas en Guatemala. otras presentaciones se hicieron sobre lingüística maya.

Libros sobre la Conquista y la evangelización. Entre los libros que se han escrito sobre el tema que se trata en esta ocasión, y sin ser exhaustivo, están los siguientes:

Regina Wagner. Historia de Guatemala. Guatemala: Litografía Opp, 2023; Horacio Cabezas Carcache. Conquista Española de Guatemala 1524-1534. Guatemala, 2024. Versión solo en digital. Gustavo González Villanueva. La Trilogía siguiente: Los primeros cristianos de la Audiencia de los Confines (cuatro tomos); La utopía de Francisco Marroquín; y El testamento del Adelantado don Pedro de Alvarado. Estos libros fueron impresos por Editorial Promesa, en San José Costa Rica; La fe y las culturas mayas. Domingo de Vico y el inicio de la evangelización en Guatemala. Prólogo Mons. Gonzalo de Villa y Vásquez, S.J. Presentación Guillermina Herrera Peña. Autores Ángel Valdez Estrada, Presb. Edgar Yovani Loch Ajsac, Marco Tulio Arévalo, Presb. Luis Felipe Alonso Baeza, Carlos Humberto Cu Cab, Moris Polanco, Luis Martínez Ferrer, Guillermina Peña Herrera, Candelaria López Ixcoy, León M. Gómez Rivas y Alejandro A. Chafuen. Guatemala: Editorial Fe y Libertad. 30029 Pembroke Pines Fl. USA 2024; Marco Vinicio Mejía Dávila. Los 500 años de Guatemala. Ipnusac. Revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Año 12, edición 234, Guatemala, del 16-31 de octubre de 2022. Lovell, Lutz, Kramer. Atemorizar la tierra: Pedro de Alvarado y la Conquista de Guatemala. 1520-1541, F&G Editores. Guatemala julio 2016.

Lovell, George. Pedro de Alvarado en Perú. Death in the Snow: Pedro de Alvarado and the Illusive Conquest of Perú. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press. Canadá. 2022. (Traducción: “Muerte en la nieve: Pedro de Alvarado y la conquista en Los Andes”). Un ejemplar disponible en biblioteca Cirma; Matilde Ivic. Pinturas de Guerras. La conquista de Guatemala y El Salvador. Piedra Santa. 2024. (Para colorear); Virgilio Alvarez Aragón. Popol Wuj: Francisco Ximénez y El laberinto de los manuscritos. Guatemala, F&G Editores y Adesca. 2024.

Conclusión. Se ha intentado hacer un repaso de los estudios y publicaciones en Guatemala, sobre el acontecimiento de la conquista/evangelización en el 500 aniversario de la misma. El material encontrado ha sido abundante y seguramente se han omitido publicaciones que no se lograron encontrar, y a lo largo del resto del año seguramente habrá más. En lo que se refiere a la Iglesia, algunas publicaciones pueden estar influidas por la leyenda negra, la cual ha sido durante siglos muy activa. Ha habido un resurgir de las crónicas indígenas que merecen consideración y estudio.