Golazo: etanol a la fuerza

Giammattei, en conjunto con los mercantilistas del etanol, le metieron un golazo al pueblo de Guatemala. A través del acuerdo gubernativo 153-2023 del Ministerio de Energía y Minas, del 10 de julio de 2023 y publicado dos días después en el Diario de Centroamérica, obligarán al uso forzoso de etanol en las gasolinas.

El problema con el uso del etanol en la gasolina no es tanto por los aspectos técnicos sino por lo forzoso del mismo. Ramón Parellada

Ya en el 2005 y 2006 se trató de pasar una iniciativa de ley para forzar el uso del etanol en las gasolinas, pero resultaba muy caro y había que subsidiarlo. En esa época la presión disminuyó por la gran demanda de este en Estados Unidos. Sin embargo, el cabildeo de los mercantilistas siguió y en 2020 se volvió a escuchar el tema. No fue sino hasta el año pasado que a todos nos sorprendió la publicación de este acuerdo gubernativo que obliga a que las gasolinas utilicen etanol en las mismas. Las justificaciones son muchas pero la principal es la que esto ayudará a la “disminución de la contaminación del medio ambiente y mantendrá el equilibrio ecológico”, lo cual es muy debatible, dado que si se analiza el ciclo completo de la vida del producto y nos vamos al origen del etanol uno podría preguntarse: ¿Se tomará en cuenta el costo de la preparación de la tierra y de cultivar la materia prima (granos, caña de azúcar y otros)? Dado que estos cultivos son extensivos, ¿cuál es la disminución de bosques para poder tener más área cultivable? ¿Cuánta agua y pesticidas se van a consumir para producir estos cultivos? ¿Qué del costo del transporte de las materias primas hacia la fábrica de producción de etanol? ¿Cuál es el costo del proceso para producir etanol? ¿Cuánto dióxido de carbono se produce en el proceso (porque el argumento principal se enfoca en este punto)? ¿Qué se hará con la vinaza, un subproducto altamente contaminante, que lo convierte en un verdadero peligro para el medio ambiente por su alta demanda bioquímica de oxígeno? Y una serie adicional de preguntas que deben ser respondidas técnicamente. Muchos ambientalistas pelean contra la producción de dióxido de carbono. Pero la producción de etanol también produce dióxido de carbono y además reduce las áreas destinadas a bosque que son consumidores de éste. El balance debe ser bien analizado.

“¿Cuál es el costo de oportunidad? En el 2012, el presidente del grupo alimenticio más grande del mundo, Nestlé, hizo un llamado a los políticos a hacer presión para terminar con el uso de alimentos en la producción de biocombustibles. La razón es que los precios de los alimentos, especialmente del maíz y otros granos, estaban incrementándose debido al uso de los biocombustibles. Estamos encareciendo nuestra comida.” (Prensa Libre, 20/10/2020, “Etanol a la fuerza”)

Hay otra cosa que el acuerdo indica, los precios para el etanol serán fijados por dos indicadores que implican que el etanol está en Rotterdam o en Houston, dependiendo del tipo de etanol. No voy a entrar en detalles, pero es una forma de encarecer el producto o subsidiarlo ya que implica fletes que no se harán. ¿O me equivoco?

El problema con el uso del etanol en la gasolina no es tanto por los aspectos técnicos sino por lo forzoso del mismo. Ni el agua a la fuerza es buena. ¿Si es tan bueno, económico y eficiente el etanol, por qué obligar a todos a utilizarlo? ¿Por qué no se les da la opción a los consumidores a escoger si quieren gasolina con etanol o gasolina con MTBE (Metyl Tertiary Butil Ether). Las gasolinas utilizaban tetraetilo de plomo hasta que se prohibió en Guatemala en 1993, por lo contaminante del plomo, y se empezó a usar MTBE. Este es un aditivo que se añade a la gasolina para aumentarle el índice de octanaje y reducir las emisiones como oxigenante.