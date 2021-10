Hay que ordenar la casa, parte 2

El 12 de octubre es el día en que se conmemora la llegada a América de Cristóbal Colón, en 1492. Se celebra en la mayoría de los países de habla hispana y en los Estados Unidos. En unos países se le llama Día de la Raza, en otros Día de la Hispanidad y en Estados Unidos se le llama Columbus Day o Día de Colón, en español. El martes 12 de octubre vimos en Guatemala a través de los medios de comunicación y las redes sociales cómo unos pocos activistas hicieron daño al patrimonio cultural, quitándole la cabeza al monumento de José María Reina Barrios, presidente de Guatemala de 1892 a 1898, ubicado sobre la Avenida de La Reforma, en la ciudad de Guatemala. También vimos cómo pintaron y trataron de hacer daño a otros monumentos y a edificios públicos. Las fuerzas de seguridad capturaron a la persona que fue visible por todos como el que quitó la cabeza al monumento de Reina Barrios, pero no capturaron a más personas que también cometieron delitos. Esa persona capturada, por lo que leí en redes sociales, o es parte del Comité de Unidad Campesina (CUC) o es apoyado por esa organización. Es sumamente preocupante que cuando se debe celebrar un momento de nuestra historia se den actos delictivos como el del martes 12.

Es fundamental en las democracias que exista la libertad para manifestarse, pero debe hacerse tal y como lo permite la ley. José Santiago Molina

El martes 19 de octubre, una semana después, vimos en medios de comunicación y en redes sociales cómo un grupo de supuestos ex veteranos militares, cometieron delitos al ingresar de manera agresiva al estacionamiento del Congreso de la República quemando unos vehículos y agrediendo a periodistas, a personal del Congreso y a algunos diputados. También se dieron unas capturas, pero no de todos, y se ha informado a la opinión pública de la cancelación de algunas organizaciones a las que pertenecen esas personas. Se esperaba para el miércoles 20 de octubre, día en que se celebra la Revolución de 1944, que activistas llevaran a cabo actos criminales, como sucedió el año pasado. Afortunadamente, las manifestaciones se dieron de forma pacífica y no se vieron actos vandálicos.

Por el otro lado, el miércoles 13 y el jueves 14 de octubre, los supuestos ex veteranos militares, solicitando una indemnización por los años de servicio, detuvieron ilegalmente el tráfico en varios puntos del país. Eso no está bien, ya que sí es permitido manifestar, pero debe ser sin afectar a otro. Las interrupciones a la libre locomoción también son delitos tipificados en la ley. Ya son muchos años donde unos pocos, de organizaciones como Codeca y otras más, interrumpen la libre locomoción y no hay consecuencias legales a las acciones.

La Constitución Política de la República de Guatemala y la legislación vigente permiten manifestaciones ciudadanas que contempla un marco de cómo deben realizarse. Es fundamental en las democracias que exista la libertad para manifestarse, pero debe hacerse tal y como lo permite la ley. Tenemos que ordenar la casa, y si no se aplica la ley a quienes la agreden, no va a ser posible salir adelante.

La semana pasada, tanto lunes como martes, fue notorio en la mañana el incremento en el tráfico en los accesos a la ciudad de Guatemala. La inmensa mayoría de ciudadanos vamos a nuestro lugar de trabajo. Es un buen indicador el trabajar y el querer trabajar. Los indicadores de crecimiento económico en el 2021 van bien y mejorando. Debemos ponerle mucha atención a la inversión y a la generación de oportunidades en el interior del país. De ahí es desde donde más se emigra a los Estados Unidos. Hay mucho por hacer, pero hay que ordenar la casa en buena parte del territorio nacional. La actividad de ilícitos y la conflictividad no permiten que se lleguen a concretar muchas inversiones.

Lo social debe atenderse y debe atenderse bien, por lo que es fundamental el presupuesto para hacerlo, pero también el control y la auditoría de ese gasto, para que el dinero alcance.