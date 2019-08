Historia previa al tercer país seguro

Actualmente se trata mucho sobre el tema del acuerdo firmado en julio de 2019 entre los gobiernos de Estados Unidos de América y el de Guatemala, que el presidente de esa nación llama “Tercer País Seguro”.

Aparentemente dicho acuerdo pretende que Guatemala sea un territorio en el que puedan permanecer personas de otros países que solicitan asilo ante ese país del norte, mientras les resuelven la solicitud de asilo.

Antonio José de Irisarri, hombre de la Independencia, no tuvo éxito en dar continuidad a la empresa familiar establecida por su señor padre, Juan Bautista de Irisarri. Sin embargo, fue decano de los embajadores ante el gobierno estadounidense en los alrededores de la Guerra de Secesión en aquella nación.

Irisarri se opuso en forma vehemente al proyecto del gobierno de los Estados Unidos de América de establecer colonias de esclavos libertos en tierras centroamericanas.

Carlos García Bauer escribió el libro titulado Antonio José de Irisarri, Diplomático de América. Su actuación en Estados Unidos. La colonización negra y la invasión filibustera. Estudios Universitarios, Volumen 15. Universidad de San Carlos de Guatemala. 1970. 123 pp. Con la dedicatoria a mano del autor y con su firma recibí este libro así: Para el … economista guatemalteco, Licenciado José Molina Calderón con especial aprecio del autor. Guatemala, febrero de 1996.

Irisarri surgió como representante diplomático en el gobierno estadounidense en el ocaso de su vida, durante un período de 13 años, coincidiendo con la Guerra Civil de esa nación, representó inicialmente a tres repúblicas centroamericanas: Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Narra García Bauer que el problema de la esclavitud negra se hacía cada vez más agudo, y finalmente se llegó a la Guerra de Secesión, en la que unos y otros se enfrentaron con las armas en la mano. En esas circunstancias es electo Abraham Lincoln como presidente de la República. Dos semanas antes de que Lincoln tomara posesión de su nuevo cargo, Jefferson Davis era inaugurado en Montgomery, Alabama, como presidente de los Estados Confederados de América. Después de salvarse de un atentado contra su vida, Lincoln toma posesión del cargo de presidente. Un mes después se inició la Guerra Civil que duraría cuatro años.

El primero de enero de 1863, Lincoln declara la libertad de los esclavos, firmando conjuntamente el documento correspondiente el secretario de Estado William H. Seward. Este había sido herido también en el atentado contra Lincoln. Por esos días surgió la idea de establecer en suelo latinoamericano colonias de gente de color, exesclavos, provenientes de la Unión Americana.

En 1862 finalmente se instruyó para no llevar inmigrantes negros a Guatemala y El Salvador. José Molina Calderón

Dice el autor: El proyecto de que se anunciase por el Senador Pomeroy en Washington el embarque de unas quinientas personas de color para el primero de octubre de 1862 con el propósito de establecerse en Chiriquí o en otro lugar de Centroamérica. Irisarri protestó ante Seward a este respecto, quien le contestó que si el gobierno americano estimase deseable llevar a cabo tal colonización negra en algún país extranjero, solicitaría el consentimiento del respectivo país y si ese consentimiento no se otorgase, el proyecto no seguiría adelante. Más adelante el mismo Seward contestó el 15 de septiembre de 1862 ante un nuevo planteamiento de Irisarri, que los agentes encargados de la colonización serán especialmente instruidos de no llevar tales inmigrantes a ninguna república que represente Irisarri, que eran Guatemala y El Salvador, las dos naciones que en ese entonces representaba Irisarri. Más adelante se amplió esta instrucción para toda Centroamérica.

De esta forma terminó la situación mencionada.