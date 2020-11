Incertidumbre en elecciones de USA

La polarización que se ha dado entre la campaña política de los republicanos y los demócratas en Estados Unidos ha contaminado los procesos electorales de ciertos estados. Al momento de escribir este artículo esperaba poder decir quién era el nuevo presidente de esa gran nación, pero me temo que pasarán varios días o semanas antes de tener el resultado final.

Las elecciones están muy apretadas. Quien gane lo hará por muy poco margen. Ramón Parellada Cuadrado

Definitivamente, Trump no es del agrado de mucha gente ni de los principales medios de comunicación masivos que todo el tiempo estaban sesgados en favor de su oponente. Los encuestadores en general volvieron a quedar mal porque no vale el voto popular, sino que hay que adaptarse al sistema de votos electorales que utiliza Estados Unidos. En las elecciones pasadas, Trump obtuvo menos votos populares en total, pero ganó más estados y, por consiguiente, los votos electorales, que son los que valen. En esta ocasión parece ocurrir los mismo, pero la situación está apretada para ambos.

Las acusaciones de fraude no se han hecho esperar. Las cortes estatales están recibiendo demandas de ambos partidos y seguro que esto se resolverá en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué todo esto suena a fraude? Por varias razones. Algunos estados no actualizan su padrón electoral y mandan papeletas a gente que ya ni vive en la dirección que tiene registrada. Un amigo me comentó que un inmigrante que ni puede votar recibió una papeleta en su estado. El cambio de la regla un mes antes de las elecciones sobre recibir papeletas después del día de la elección está causando gran parte de las quejas. Hasta antes de este cambio no se podían recibir papeletas sin el sello de recibido el mismo día de la elección como máximo. Esto parece que es una puerta abierta al fraude. Y es que no se pueden cambiar las reglas del juego durante el juego. Quedará en manos de la Corte Suprema decidir sobre estos casos.

Pero según las encuestas se esperaba una contundente victoria de Biden y no será así. Puede caernos muy mal Trump, pero uno es objetivo al votar, tomando en cuenta los principales factores que pesan sobre la forma en que deseo que sean algunas cosas en el país.

Entre esas cosas positivas que pesan a favor de Trump están el recorte de impuestos y desregulación, que trajo una gran prosperidad al país. Si bien se vio afectada por la pandemia del covid-19, no se le puede rechazar el esfuerzo logrado en ese sentido para lograr un mayor crecimiento económico y un récord de mínimo desempleo durante su administración.

En cuanto a la pandemia, la percepción castigó a Trump, y eso lo aprovecharon los demócratas. Pero aún entre los expertos hay muchas diferencias de opinión sobre lo que hay que hacer. Y se nos olvida que el presidente no puede imponer a los estados que son soberanos medidas que corresponden a los gobernadores. Sea como sea, lo positivo es que cambió cierta legislación para acelerar las vacunas. La desregulación de la medicina traerá beneficios enormes en el futuro de ese campo.

No cabe la menor duda de que ha escogido a jueces y magistrados de una enorme calidad y mentalidad. Los de la Corte Suprema de Justicia son constitucionalistas, algo que se estaba perdiendo. Esto es el legado más grande que su gobierno ha hecho en favor de la recuperación de los principios fundamentales que llevaron a esa nación a ser lo grande y magnánima que es hoy en día.

Aunque el tema es polémico, ha optado por defender la vida desde su concepción y esto le ha dado los votos de muchos católicos y protestantes que rechazan el aborto. Para ellos este es un punto no negociable.