Independencia, libertad y responsabilidad

Mañana se cumplen 199 años de la fecha en que los próceres lograron que se firmara el Acta de Soberanía donde Guatemala se independizó de España. Seguramente tendremos 365 días de eventos de cara al bicentenario. Es muy importante que durante esos 365 días todos pongamos nuestro granito de arena por el bienestar y desarrollo del país. Guatemala necesita que nos apoyemos uno al otro, que colaboremos para que exista un marco jurídico y político apropiado para que podamos educarnos, movilizarnos, trabajar y vivir en paz.

Evento extraordinario del año 2020 —covid-19— nos debe poner a revisar qué sucede cuando se pierde la libertad. José Santiago Molina

Es buena fecha para recordarle a la ciudadanía que somos un país libre, soberano e independiente. Al ser así, es necesario que evidenciemos cualquier intromisión de extranjeros en el país, sobre todo en lo que ideologiza y polariza. Aparte es que el país tenga acuerdos con otros países en diferentes asuntos como de seguridad nacional, narcotráfico y otros, y aparte son ilusiones ideológicas formuladas en foros internacionales con nombres que llaman la atención y que buscan romper con el orden constitucional e institucional del país. Guatemala es una república con tres poderes de Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— donde se elige democráticamente bajo el marco de una constitución política que fue aprobada por la población.

Es necesario corregir el rumbo en el sistema de justicia. Dentro de un mes se cumplirá un año de haber desobedecido a la Constitución Política de la República al no haber elegido Magistrados de la Corte Suprema de Justicia debido a una serie de sentencias no claras y contradictorias emitidas por los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Toca al Congreso de la República elegir a esos magistrados y retomar el rumbo.

Por la pandemia covid-19, el Organismo Ejecutivo logró que el Congreso de la República aprobara el estado de Calamidad hace 6 meses lo cual le da poderes especiales al gobernante. Eso incluye vivir bajo Disposiciones Presidenciales que nos limita la libertad. Afortunadamente el coronavirus ha disminuido y se ha ido aperturando casi todo. Aun no regresamos a la vida en libertad. Estamos en horario de toque de queda y con restricciones que ya conocemos. Espero que a fin de mes regresemos a la normalidad del estado de derecho ya sin estado de calamidad y podamos recuperar la libertad perdida en buena parte por estrategia de contención y mitigación del coronavirus. Este evento extraordinario del año 2020 –covid-19— nos debe de poner a revisar qué sucede cuando se pierde la libertad. Por eso es de suma importancia entender los modelos de pensamiento político y saber porque el socialismo o comunismo fracasó en todo el mundo. Los seres humanos necesitamos y buscamos vivir en libertad para que como individuos tomemos nuestras propias decisiones y para que desde la familia se construya la sociedad.

La libertad y la responsabilidad deben ir de la mano. Los seres humanos debemos comportarnos de acuerdo a las reglas enmarcadas en la educación, las costumbres y la legislación. Vivir con libertad significa a la vez ser responsables de nuestros actos porque todos tenemos derechos pero también tenemos obligaciones. Hay reglas ya establecidas, y eso debe privar.

Busquemos cómo no ofendernos, sobre todo en redes sociales, no dando la cara y usando seudónimos. El debate es sano pero debe ser con respeto. Se vale pensar diferente, pero no se vale la ofensa. Busquemos objetivos comunes y caminemos en los propósitos y pongamos a un lado las diferencias. Celebremos con felicidad los 199 años de independencia, vivamos 365 días de alegría por el bicentenario, recuperemos la libertad y vivamos en paz respetándonos uno a otro. Guatemala necesita recuperar el medio año complicado, y eso podemos hacerlo si nos enfocamos cada uno en lo que sabe hacer con efectividad y responsabilidad.