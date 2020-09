Las invasiones de fincas en Guatemala se siguen dando debido a la indiferencia del Gobierno. Si bien hay sentencias en distintos tribunales para efectuar el desalojo de los invasores y usurpadores de fincas y terrenos ajenos, el Ejecutivo no termina de llevarlas a cabo por una u otra razón. Eso es pura negligencia y está causando mucho más daño del que creen nuestras autoridades que se hacen de la vista gorda.

La defensa férrea de la propiedad privada permite que los países se desarrollen mejor y más rápidamente. Ramón Parellada

Las invasiones son promovidas por gente que las ve como un negocio y estafa a pobres campesinos que dan anticipos para un terrenito, debido a esas promesas falsas. Estos campesinos son engañados. Es un negocio de estafadores y parece que nuestras autoridades no se enteran. Ya no es cuestión ideológica. La ideología la usan para justificar sus estafas. Es cuestión de lucrar engañando a terceros. Lo más triste es que engañan a los más pobres que ven esperanzados la realización de sus sueños.

Lamentablemente, la inacción del Gobierno hace que mucha gente ya no quiera invertir en el país. Hablan de querer traer miles de millones de dólares en inversión extranjera, lo cual es necesario para la multiplicación de oportunidades de mejora de vida para todos, pero no fortalecen el estado de Derecho, que tanta falta hace a este país. Justamente, en el CEES, el tema de Seguridad y Justicia es la primera prioridad que el Gobierno debe trabajar y mejorar (https://cees.org.gt/actualidad/diez-prioridades-para-el-proximo-gobierno-2020). He aquí un extracto sobre el tema de la propiedad: “Es vital registrar y hacer valer los derechos de propiedad de los guatemaltecos, formalizando títulos y resolviendo conflictos para lograr desarrollo. No puede tolerarse ninguna invasión de propiedad y en caso de ocurrir debe actuarse de inmediato en defensa de la misma”.

Hoy en día, la tierra no se diferencia de cualquier otro tipo de capital. ¿Quién justificaría el robo de un carro, una bicicleta, una moto, una billetera, una cuenta bancaria, una gallina o alguna pertenencia de tu empresa o de tu hogar? Pues lo mismo es con la tierra, nadie puede justificar el robo de una parcela, una casa o una finca. El dueño tiene el derecho de poseerla y hacer con ella lo que quiera, siempre y cuando no dañe derechos de terceros. Y el Gobierno está para proteger su propiedad y pertenencias en general. Para eso es que tenemos gobierno, para defender y proteger la vida, la libertad y la propiedad. Al no cumplir con su función básica, el Gobierno fomenta la impunidad y el caos, así como frena el desarrollo económico y la mejora de nivel de vida de sus ciudadanos.

Muchos guatemaltecos quieren emigrar a Estados Unidos porque aquí no hay oportunidades y allá sobran. ¿Por qué sobran allá? Porque se desarrollaron antes y más rápidamente debido a que supieron defender la propiedad como uno de sus más importantes pilares de esa sociedad. Eso les permitió acumular mucho más capital y más rápidamente que nosotros. Esa formación de capital es la que nos falta en Guatemala, pero no la lograremos si no defendemos con todo el peso de la ley la institución de la propiedad privada. Si la certeza ante la ley que garantice que la propiedad, sea cual sea, no va a ser destruida, expropiada o robada por terceros, no se puede lograr un mayor crecimiento económico. Seguiremos siendo pobres mientras las cosas sigan como están.

Milton Friedman, premio nobel de Economía, recomendaba a los países pobres que para poder desarrollarse copien lo que hicieron los países más prósperos cuando estaban desarrollándose, con lo que hacen hoy en día. Y justamente, la defensa férrea de la propiedad privada permite que los países se desarrollen mejor y más rápidamente.