Inversión de extranjeros en Guatemala. Caso real.

La semana pasada tuve la oportunidad de atender a un buen amigo de los Estados Unidos.

Estudiamos en la Universidad de Dallas y nos graduamos en mayo de 1986. Después de la graduación vino a Guatemala, a pasar dos meses de vacaciones, y tuvo la oportunidad de conocer varios lugares. En enero del año pasado me llamó para comentarme que tenía interés en invertir fuera de Estados Unidos y que quería evaluar México y Guatemala. Me explicó en qué deseaba invertir. Lo visité a inicios de marzo, entendí el modelo del negocio y quedamos en que vendría a finales de marzo, lo cual, por la pandemia, se pospuso hasta la semana pasada.

El amigo se va esta mañana de regreso, a terminar de evaluar en qué invertirá (tiene dos proyectos en mente). Después de 35 años de no visitar Guatemala tuvo la oportunidad de pasar momentos agradables con mi familia, con una amiga estadounidense (también compañera de promoción, que vino a aprender español a Antigua, hace 25 años, y se quedó a vivir allí), de visitar a unos amigos compañeros de colegio que me visitaban en Dallas y de tener agenda intensa de reuniones de trabajo.

Es mi deber apoyar en todo lo que se necesite para que se generen más oportunidades en el país. José Santiago Molina

Destaco las impresiones de mi amigo: 1) Le encantó la ciudad de Guatemala. Dijo que es impresionante su crecimiento, lo limpia y ornamentada que está. 2) Las atenciones de todos los guatemaltecos con quienes tuvimos reuniones le parecieron personas muy amigables. 3) Le gustó la agroindustria y la pecuaria guatemalteca. Había estado hace 35 años en el campo y observó el progreso. 4) Encantado con Antigua Guatemala. 5) Notó por todos lados movimiento económico, y 6) Los restaurantes donde fuimos le parecieron de calidad mundial. Ahora me toca hacer los seguimientos con él para ayudarle a estructurar su inversión. Ya tiene los contactos que debe tener para que desde Estados Unidos pueda hacer consultas legales y económicas.

Durante su visita me preguntó sobre el entorno político del país. Le dije que en Guatemala, afortunadamente, desde 1986 estaba vigente la ley suprema de la República de Guatemala, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que había habido elecciones de acuerdo a la Constitución en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Local y en el Organismo Judicial, a excepción de octubre de 2019, cuando por sentencias inconsistentes de la Corte de Constitucionalidad no se cumplió. Eso fue difícil de explicarle. Se dio cuenta de lo sucedido el viernes 26 (Feci vs. abogados y capturas), por lo que fue importante explicarle todo lo referente a la Corte de Constitucionalidad, las elecciones cada cinco años y cómo eligen los tres organismos del Estado, el Colegio de Abogados y Notarios y la Usac. Le comenté cómo la actual CC ha sentenciado contra minería e hidroeléctricas (triste por la inversión extranjera), cómo se ha politizado la justicia y cómo se ha judicializado la política, y quiénes han sido los actores, y qué fue lo que hizo y lo que no hizo la Cicig, y por qué falló el experimento de ONU (único en el mundo), y también cómo debería ser un magistrado CC para que esta cumpla con su función.

Mi amigo está muy motivado a invertir en Guatemala. Como guatemalteco, como empresario y como amigo es mi deber apoyarlo en todo lo que necesite para que se generen más oportunidades en el país. Está consciente de la migración ilegal a Estados Unidos y del problema que el consumo de droga en su país causa en su paso por estos países. Cree que su grano de arena ayudará a algunas empresas al prestarles servicios y a varias personas, a. proveer empleo.

Coincide en que hay que invertir en educación, salud pública e infraestructura, y en que sí hay políticos, empresarios y académicos honestos, los cuales deberían gobernar estos países.

Ánimo, Guatemala. Debemos promover la inversión y cuidar las instituciones públicas.