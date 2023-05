Inversión local inteligente: Copa Airlines

El aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve a la ciudad de Panamá, es quizá el más importante centro de conexión de vuelos de América Latina. Conecta muy bien a pasajeros que se movilizan entre América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. Ha sido impresionante cómo en ese aeropuerto, al que Copa Airlines lo llama el “Hub de las Américas”, pasa tanto pasajero. La mayor parte viaja por centro de conexión y una menor parte con destino Panamá por residencia, trabajo o turismo.

Conocí ese aeropuerto en 1989, cuando tenía una sola terminal aérea y muy pocos vuelos. A través de los años, por viajes de trabajo y de turismo a Panamá, a América del Sur y al Caribe, he pasado por ese aeropuerto. Es impresionante el crecimiento que ha tenido tanto en infraestructura, en vuelos, en pasajeros, en servicios y en negocios dentro de las terminales aéreas. Desde el 2019 ya son dos terminales áreas funcionando. La segunda es de lo más moderno y eficiente que he visto en muchos lados, mientras que la primera siempre está remodelada y de buen aspecto y funcionamiento. Ya se ve la construcción de una tercera terminal aérea.

Copa Airlines es una empresa que fue fundada en 1944 como la Compañía Panameña de Aviación por el empresario panameño Alberto Motta Cardoze. Inició en 1947 con vuelos locales a tres ciudades. En 1996, inició con vuelos a San José, Costa Rica, que fue su primer destino internacional. Según la fuente consultada, hoy día vuelan a 86 destinos y tienen una flota de 88 aviones, con aviones Boeing 737-800 y Embraer 190, principalmente.

Es muy importante para el desarrollo de un país entender cómo una empresa de propietarios y directores visionarios fueron creciendo el negocio, pero de la mano de autoridades de gobierno panameño que entendieron la oportunidad que le daba al país el “Hub de las Américas”. Yo no tengo toda la información de todas las bases del éxito, pero hasta donde sé, la administración del aeropuerto es una administración llevada por los mejores profesionales en la materia. Desconozco cómo han integrado el capital para la inversión de la infraestructura, pero por lo que he escuchado, es un modelo no solo a investigar y entender, sino también a seguir.

Panamá tiene el 25% de la población de Guatemala, pero tiene un PIB per cápita 2.3 veces mayor al de Guatemala. El Canal de Panamá es un negocio enorme, el cual le genera al país muchos beneficios. La banca panameña es conocida como eficiente y como de servicio no solo al país, sino a América Latina, principalmente. La ciudad de Panamá tiene áreas muy modernas, de muy buen gusto arquitectónico; tienen un campo productivo y tienen un manejo social de país bien llevado.

Han sido muy inteligentes los directores de Copa Airlines en cómo llevar la empresa a esos niveles, pero sobre todo muy hábiles en lograr integrar al gobierno local, al nacional y a otros actores que no sea solo Panamá el Hub de las Américas, sino que sea un país que llama la atención para turismo, para inversión o para vivir ahí. Han creado una causa común.

En Guatemala veo luces con lo que ahora está haciendo TAG Airlines ampliando sus rutas nacionales, sus frecuencias a Petén y abriendo rutas internacionales. Lo que no veo es mejora en la terminal aérea del aeropuerto La Aurora, de menos de 20 años de haberse construido la mayor parte y remodelada la parte antigua. Tampoco veo que sea una administración separada del ente rector de la aviación en el territorio guatemalteco.

Es muy importante entrarle al reto de desarrollar la aviación en Guatemala, la infraestructura y el movimiento de pasajeros para los diferentes propósitos.

¿Habrá algún plan solido de algún candidato presidencial? Es tema muy importante que hay que trabajar.