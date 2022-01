Inversiones públicas necesarias

Este año, el Gobierno y muchas instituciones públicas, como alcaldías, consejos de desarrollo y empresas públicas, tendrán un importante presupuesto producto de la aprobación del Congreso de la República del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Rehabilitar la línea del tren en el Pacífico del país es una muy buena noticia. José Santiago Molina

El Ministerio de Finanzas Públicas informó la primera semana del año que iniciaron con caja de 12 mil millones de quetzales. Esa es buena señal. Nos permite plantear continuamente, a quienes son los responsables de la gestión pública, sobre las necesidades que tenemos en el país en infraestructura, para poder seguir con buen paso el crecimiento económico e ir en la ruta de la sostenibilidad económica, para que basado en eso desarrollemos el país.

Guatemala necesita inversiones importantes en ambos puertos. En el puerto Santo Tomás de Castilla (Atlántico), desde hace muchos años los gremios de combustibles y aceites vegetales vienen solicitando ampliación a muelle de líquidos, ya que lo que existe causa demora en barcos, y eso no permite ni atender bien las necesidades ni las hace competitivas en costo. Hay más necesidades en ese puerto, pero desafortunadamente o los sindicatos o los directores de turno no han permitido que se hagan las inversiones. Igual ha pasado en Puerto Quetzal (Pacífico), que por lo que impiden los sindicatos no se logran hacer inversiones en calado y en otras necesidades. Continuamente, muchos decimos que tenemos una ubicación geográfica privilegiada, pero estamos rezagados en competitividad en ambos puertos. Se necesitan puertos eficientes y competitivos para progresar.

También es fundamental que la carretera CA-9, la que va de Puerto Quetzal hasta Puerto Barrios, esté con el debido mantenimiento y se le hagan ampliaciones donde corresponda. De igual manera, la conexión de frontera a frontera, tanto en la CA-2 (de Tecún Umán y El Carmen, San Marcos, a Pedro de Alvarado, Jutiapa), y en la CA-1 (de La Mesilla, Huehuetenango, a San Cristóbal y a Valle Nuevo, Jutiapa). Las carreteras del país, tanto pavimentadas como de terracería, necesitan de un adecuado mantenimiento para que el movimiento de personas y de productos tenga una movilidad mínima para poder funcionar.

El Gobierno anunció en el Plan de Innovación y Desarrollo la transformación del aeropuerto de San José, Escuintla, para ser el mejor aeropuerto para el movimiento de carga aérea de la región. En el 2022 deben lograrlo. Guatemala necesita tener aeropuertos en el interior del país para facilidad de movilidad de pasajeros, para que el tiempo abunde y cada quien logre mejores resultados a la gestión individual o de empresas. Mundo Maya, en Flores, Petén, ya tiene importante movimiento, así como se empieza a ver en Puerto Barrios, Izabal. Falta que Quetzaltenango, la segunda ciudad del país, tenga mayor movimiento aéreo sobre todo para movilidad rápida y eficiente de personas de negocios.

El anuncio del viernes 14 sobre la firma de Ferrovías con la empresa mexicana Remed, S. A., para que se rehabilite la línea del tren en el Pacífico del país, después de muchísimos años de no tener servicio de ferrocarril, es una muy buena noticia. Informaron que son 235 kilómetros de vía férrea que hay que habilitar. Conectar a Guatemala con México y desde ahí a Estados Unidos y a Canadá, y viceversa, sería un gran logro, ya que eso permitiría transportar mercaderías a costo bajo y menos tiempo que como actualmente se hace. Además, si se habilitan vagones para transporte de personas dentro del país, habría menos accidentes de autobuses extraurbanos en las carreteras. Europa es un referente en el uso del ferrocarril tanto como para el transporte de pasajeros como de mercaderías.

Hay que seguir esos pasos para ir logrando el ansiado desarrollo.