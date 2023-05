¡Jóvenes! ¡Ciudadanos reflexivos! Pensemos el voto

El panorama electoral se ha complicado en los últimos días; tres son los candidatos que han quedado fuera de la contienda electoral. Independientemente de las razones, y sin tener preferencia por ninguno de ellos, lo que llama la atención es que se permita a otros candidatos participar, teniendo mayores limitaciones. Por ejemplo, la ley es clara de prohibir la participación de líderes religiosos, y aunque no indica la fecha en que deben de renunciar antes de proclamarse, el espíritu de la misma es evidente, y quienes profesamos una fe sabemos que ante Dios ningún ministro que ha recibido el llamado puede renunciar; sin embargo, uno de los partidos tiene como candidato vicepresidencial a un ministro evangélico. También han sido inscritos candidatos/as que han estado encarcelados/as y que han participado en actos de corrupción. El proceder del Tribunal Supremo Electoral es nebuloso, al no proceder en forma imparcial con todos, y de no cuidar los aspectos de alcance legal de los partidos. Diversos sectores se han manifestado en el sentido de considerar que hay un plan concertado para que el sistema actual continué controlando el poder, se habla ya, de que estamos camino a una dictadura, y las alarmas se volvieron a encender tras el cierre de elPeriódico.

El voto joven y el de ciudadanos reflexivos podrían decidir en escoger un buen presidente de la República en las próximas elecciones. Samuel Reyes Gómez

Las probabilidades de que la ciudadanía pueda escoger a un buen presidente se han reducido drásticamente, debido a estos eventos y al porcentaje de ciudadanos con escasa visión para elegir, entre analfabetos y ciudadanos esperanzados en un trabajo en el Gobierno o de recibir dádivas sociales. Los candidatos ofrecen “regalos” sin base presupuestaria, pero no proyectos que busquen el desarrollo.

El Lic. Mario Antonio Sandoval, en su artículo del 19 de mayo, “Voto joven puede botar la inminente dictadura”, indica que los jóvenes pueden participar positivamente en las próximas elecciones. Al estar acostumbrados a las redes sociales y estar conectados entre sí, pueden proponer en forma reflexiva el voto”. Él presenta datos estadísticos que refuerzan su tesis. Estoy de acuerdo con esta aseveración, pues los jóvenes, más los ciudadanos que reflexionen sobre un mejor futuro para el país, podrían inclinar la balanza en esta justa electoral. Si se lo proponen y se comunican en las redes sociales, en los pocos días que quedan para las elecciones podrían decidir la elección de un buen presidente. Y también es cierto aquel refrán que en una ocasión esgrimió uno de los candidatos, “somos más los buenos”, pero no pequemos de ingenuos. Es importante, entonces, un llamado para que acudan a las urnas, pero sobre todo a que mediten su voto, y que compartan sus criterios en las redes sociales, las que afortunadamente llegan a todos los sectores, aún en las áreas rurales, pues, si bien en los municipios ya tienen claro porqué candidato a alcalde van a votar, el voto por presidente puede ser otro.

La información es clave en este proceso, por eso las iniciativas para conocer a los candidatos, son vitales. Aunque escasos, hay candidatos con perfil adecuado para gobernar el país. Guatemala puede dar un ejemplo a nivel mundial en estas elecciones, con él hartazgo y las decepciones en las anteriores elecciones de muchos de nosotros, guardo la esperanza que el ciudadano meditará su voto, y elegirá un presidente dentro de los pocos no reciclados con un perfil adecuado, ojalá y también tenga los principios y valores para ejercer un gobierno independiente de los grupúsculos tradicionales de poder. Meditemos en estos refranes: “El pan gratis para hoy… es hambre para mañana”, “repartir regalos y dinero para el desarrollo personal es como repartir títulos sin que las personas hayan estudiado”, “lo único aparentemente gratis… es el queso que se pone en la trampa de los ratones, pero se paga con la vida”, y pensemos en el bien común en lugar del particular.