La biblioteca del Banguat en Huehuetenango

El Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales y la Sección de Bibliotecas del Banco de Guatemala me invitaron el jueves 9 marzo de 2023, a la 16:30 horas, para participar en el conversatorio de los libros de mi autoría que seleccionaron.

El Banco Central de Guatemala, S. A., heredó en 1946 a su sucesor, Banco de Guatemala, agencias en la provincia y una pequeña biblioteca especializada en economía. Además, le dejó como legado la cultura organizacional y el gobierno corporativo, que aún se mantienen.

A partir de 1990, con la expansión de las agencias de los bancos, el Banco de Guatemala decidió trasladar sus agencias a los bancos del sistema nacional y las bibliotecas las entregó para su manejo a las municipalidades.

En 1967, cuando trabajaba en el Departamento de Relaciones Públicas, acompañé a las autoridades del Banco de Guatemala a la inauguración de la agencia y biblioteca en Sololá. Era una circunscripción geográfica en la cual era nula la bancarización y los sistemas de trabajo, muy rudimentarios. Recuerdo que se invitó a cada uno de los principales jefes indígenas de los pueblos que rodean el lago de Atitlán. Llegaron todos y después del acto protocolario hubo un almuerzo en el Hotel Tzanjuyú, en Panajachel, a orillas del lago.

El Banco Central de Guatemala heredó agencias en la provincia al Banco de Guatemala. José Molina Calderón

Del 13 al 16 de diciembre de 2022 estuve cuatro días en la cabecera departamental de Huehuetenango, impartiendo varias conferencias. También presentando el libro de Rubén Rivas Alvarado, titulado Memorias y Recuerdos de Huehuetenango 1906-1920, del cual fui promotor y editor. Me interesé en este tema porque mi familia proviene de Huehuetenango, y a mediados de la década de 1950 iba de dos a cuatro veces por año para estar con la familia, especialmente con las abuelas. Di varias conferencias y visité la oficina del alcalde, ingeniero Gustavo Cano, en donde me declararon Visitante Distinguido.

En la conversación con el alcalde salió el tema de que la biblioteca del Banco de Guatemala llevaba dos años cerrada, con motivo de la pandemia del coronavirus, y me preguntaron cómo hacer la gestión para reabrirla. Inmediatamente me comuniqué con un funcionario del Banco, quien me dio los datos respecto de a quiénes dirigirse. Di los datos al alcalde e hicieron el contacto inmediatamente, y la biblioteca fue reabierta el 23 de febrero pasado. Con motivo de esa apertura tuve información de personas adultas que en su juventud utilizaron esa biblioteca, incluida la jefa de una agencia bancaria. Esas personas me manifestaron el agradecimiento y utilidad que obtuvieron con el uso de los libros para las tareas escolares.

La Biblioteca hoy

Con ocasión del Conversatorio, visité la Biblioteca en el edificio del Banco de Guatemala que había estado cerrada con motivo de la pandemia y se reabrió a mitad del segundo semestre de 2022. Pude recorrer las estanterías viendo la buena calidad de libros que se maneja y la atención al público que ha retornado. Me llamó la atención la buena calidad de servicio que se presta a los lectores, y además aproveché para investigar algunas fuentes bibliográficas sobre numismática.

Pregunté si podía examinar el libro escrito a máquina del historiador Daniel Contreras sobre la historia monetaria de Guatemala, en versión única que tiene la Biblioteca. Localizaron el libro, titulado Historia de la moneda en Guatemala, Parte Colonial, Parte Republicana, en dos volúmenes, escrito en 1955. Es una joya del patrimonio nacional que merecería transformarse en libro.

Gracias al Conversatorio pude escribir estos recuerdos.