La década previa a la Independencia

Alejandro Maldonado Aguirre publicó la investigación El Ambiente Político en el Reino de Guatemala durante la Independencia; Reseña del Libro de las Efemérides, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho Auctoritas Prudentium. Universidad del Istmo. No. 25, año XII, Agosto 2021. 59 pp. Un extracto de la Introducción se da a conocer seguidamente:

El Cronista estuvo encarcelado en dos ocasiones en la época del presidente Manuel Estrada Cabrera. José Molina Calderón

Hablando de olvidos, podríamos principiar por el nombre de quien publicó rasgos de muchas vidas notables. En estos temibles días de encierro, que para soportarlo tenemos, por gracia de la Providencia, la opción de buscar los viejos libros que encontremos a mano y que, también confinados, estaban a la espera, como las mascotas, que una mano amiga les abrace y les reviva la emoción del acaricio. Páginas con olor a húmedo que se deslizan cuidadosamente para no rasgarlas de su lomo engomado. Así recobra vida la pluma de un maestro de la crónica periodística: Federico Hernández de León. Precisamente con ocasión del bicentenario de la Independencia de Guatemala resulta interesante, aunque desde la particular óptica de este cronista, adentrarnos en lo que constituyeron aquella década previa a la independencia.

La tarea de enfocar los sucesos más relevantes de la historia centroamericana, vinculada a la Declaración de la Independencia de 1821, se ha tomado de la crónica histórica del citado cronista: El Libro de las efemérides, ocho tomos que se formaron como tarea diaria, sin faltar una sola fecha, durante dos años, relatando una vida, un suceso crucial, una buena o mala noticia según quien la vea y como le convenga.

Acreditan la calidad del autor citado, otros libros suyos: Viajes presidenciales, relatos de expediciones administrativas con el presidente Jorge Ubico Castañeda, dos tomos descriptivos de un trato a comunidades indígenas y ladinas por un dictador salomónico. También es gran referente de vida y sucesos de finales del siglo XIX y principios del XX, su libro De las Gentes que conocí, dos tomos grandes con perfiles de casi un centenar de personalidades: políticos, artistas, religiosos, empresarios, maestros, profesionales, etc. de la vida nacional.

Con referencia al tema de las vicisitudes en el ejercicio de opiniones, resulta oportuno mencionar que Hernández de León también lo padeció dos veces en los tiempos de una dictadura. En sus Efemérides lo relata con brevedad: “… me retuvo (en la cárcel) por más de cinco años y fueron los terremotos los que ordenaron mi libertad” “al poco tiempo (…) consideró que no estaba yo bien en libertad y, previa una paliza de las de la época, me metió de nuevo en una bartolina de la penitenciaria.”

Vale la pena realizar un excursus sobre algunos datos biográficos de Federico Hernández de León a fin de introducir de manera completa el trabajo que se publica. Originario del departamento de Quetzaltenango nació el 4 de marzo de 1883, conocido por ser periodista de perspectiva liberal y miembro del partido unionista. Estudió Derecho en la Universidad Nacional aunque no concluyó los estudios. En 1920 dirigió el Diario de Centroamérica además fue fundador de los periódicos El Cuarto Poder, La Noticia, La Mañana, Diario El Comercio que posteriormente se convirtió en Nuestro Diario. Estuvo encarcelado en dos ocasiones por hechos atribuibles a sus escritos y desavenencias políticas con Manuel Estrada Cabrera. En 1920 tuvo un papel político protagónico cuando fungió como secretario del Presidente Carlos Herrera. Es autor de diversas obras y recibió diversas condecoraciones como la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz, Caballero de la Legión de Honor de Francia, entre otras.