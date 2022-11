Estados Unidos de América es la unión de 50 estados en un solo país soberano, constituido como una república federal constitucional, con una capital que es un distrito federal. Tiene una población estimada de 330 millones de habitantes con un PIB per cápita anual de US$68,308. Su moneda, el dólar de los Estados Unidos o US dólar, es la moneda de mayor circulación en el mundo. EUA es la economía más grande del mundo con producto interno bruto estimado en 22.997 billones de dólares. La segunda economía es China con un PIB estimado de 17.458 billones y a distancia les siguen Japón, Alemania y el Reino Unido.

Sumados sus vecinos Canadá (38.2 millones de habitantes, PIB anual de 1.991 billones, PIB per cápita de US$52,791, 9ª economía del mundo) y México (estimado de 129.1 millones de habitantes, PIB anual de 1.294 billones, PIB per cápita de US$10,166, 15ª economía del mundo) en el área geográfica de América del Norte son la economía más grande del planeta.

Guatemala, con 17.11 millones de habitantes PIB de 85.99 miles de millones de dólares y PIB per cápita de US$5,076, el país fronterizo de esa gran área económica, siempre está sujeta a los impactos de la economía principalmente de los Estados Unidos y también a sus decisiones y rumbo político. En Guatemala hay mucho por hacer.

En medios de comunicación y en redes sociales ha sido noticia el resultado de las elecciones a medio mandato presidencial mid term, donde se eligieron gobernadores, senadores y congresistas. Se especulaba que el Partido Republicano ganaría la mayoría de los escaños en el Senado y en el Congreso, producto de la baja popularidad del presidente Joseph Biden Jr. por sus desaciertos en materia económica y las consecuencias en la inflación y tasas de interés, y sus desaciertos en política internacional. El resultado ha sido que, en el Senado, los demócratas, con 50 electos (la mitad) más el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, mantienen control, mientras que en el Congreso sí recuperaron el control los republicanos al tener mayoría de los diputados.

Es histórico que los demócratas son de teorías económicas basadas en tener gobiernos grandes, gasto público alto y altas tasas de impuestos, mientras que los republicanos son lo contrario. Desde el gobierno de Barak Obama las diferencias se hicieron mayores por la agenda tan liberal de Obama, que creó polarización marcada en el país. Con la llegada al gobierno de Donald Trump por el partido republicano la polarización se marcó más, dada la ruta difícil de recuperar posiciones conservadoras, las características de Trump en sus mensajes y con buena parte de la población acostumbrada a la benefactoría del gobierno de Obama. La elección de Joe Biden sobre Donald Trump, hace dos años, marcó un parteaguas en las dudas de los resultados del sistema electoral que, combinado con el manejo de la pandemia y los desaciertos de Biden en la economía (inflación y tasas de interés por citar algunos), marcaba en encuestas el regreso de los republicanos al control del Legislativo y la mayor parte de gobernaciones.

Hay un gran ganador para el futuro de los republicanos y para los Estados Unidos, en mi opinión, y ese es el gobernador reelecto del estado de Florida, Ron DeSantis. Ganó con 59.4% de los votos, casi 20% más que el candidato del partido demócrata. DeSantis es un nativo de Jacksonville, Florida, de 44 años, abogado graduado en Harvard, militar y político que fue, ya dio el paso por Washington D.C., siendo congresista en 2012-2016, y 2016-2020, pero renunció en septiembre de 2018 para centrarse en su campaña para gobernador. Es sumamente popular en Florida, principalmente por su atinado manejo de la pandemia y por el llamado a la inversión y desarrollo económico del estado.