La educación universitaria  en Guatemala

El mayor problema de Guatemala es la educación pública. Es contradictorio que sea así, cuando el Ministerio de Educación es el que tiene mayor presupuesto asignado. Eso quiere decir que entre la cooptación política de los sindicatos y la baja calidad del profesorado el resultado es que los alumnos de primaria, una buena parte no la termina y los que la terminan y llegan al nivel diversificado al ser medidos en el promedio salen bajos en pruebas. Por eso es de suma importancia verdaderamente rehacer ese ministerio, porque para dar el paso al desarrollo de país la educación es la clave.

En el nivel universitario, que es el que sigue, hay universidades de mucha calidad académica en Guatemala. Incluso la universidad pública, la Usac, goza de prestigio de calidad académica. El problema allí es que con esos recursos económicos constitucionales y con el poder político que tienen por tener silla en instituciones de poder, es que a nivel de rectoría se ha vuelto una pugna de poder y desafortunadamente los alumnos sufren las consecuencias de la actividad política de la misma Usac.

Hace dos semanas tuve la oportunidad de asistir al acto de graduación de la universidad privada Francisco Marroquín en la ciudad de Guatemala. Para mí fue de inmensa alegría ver a tanto joven graduarse de sus carreras y de maestrías. El acto inició con la entrega del Doctorado Honorífico al español Juan Ramon Rallo. Su discurso fue de especial atención, analizando el conocimiento, la libertad y la responsabilidad o como dice el escudo de la UFM: verdad, libertad y justicia, y la relación entre todas. Vale la pena escucharlo (YouTube: Doctorado Honorífico de Juan Ramon Rallo durante el Acto de Graduación (mayo 2023)).

Todos esos jóvenes que se gradúan cada año de esa universidad y de todas las universidades son el futuro de Guatemala. Guatemala necesita graduar a muchos más profesionales cada año. Se necesita simplificar los requisitos para graduarse. Hay muchas carreras que aún requieren de escribir una tesis. Eso no existe en el primer mundo. En Estados Unidos se gradúan los alumnos solo con terminar su pensum y no necesitan ni siquiera hacer exámenes privados, mucho menos tesis.

Yo estudié mi carrera y maestría en Estados Unidos en los años ochenta. Me abrió la mente, me dio mundo y me dio contactos, pero sobre todo me abrió oportunidades de trabajo, porque en aquel tiempo era diferenciado el nivel académico. Hoy día, ya el nivel académico de varias universidades en Guatemala ya es de primer mundo. Se sabe de exitosos en el extranjero egresados de la Universidad del Valle de Guatemala y se sabe que son alumnos que encuentran trabajo rápidamente.

Los padres de familia debemos de ser los responsables de que los hijos estudien la primaria, la secundaria, la universidad y ojalá posgrados. El Gobierno debe ser responsable de que la educación gratuita, la pública, sea de buen nivel. Sobre eso todos debemos abogar.

Guatemala, al tener profesionales bien preparados, tienen la responsabilidad de llevar al país al desarrollo. La gran mayoría de esos nuevos profesionales entienden bien que el marco de una república con tres poderes políticos y con una constitución política que enmarca al país hay suficiente espacio para que funcionen bien el conocimiento, la libertad y la responsabilidad para que a través del debate de ideas y de las prácticas sensatas se abran los caminos de cada uno y del bien común. Guatemala necesita de puntos de consenso y de causa común para avanzar. No necesita de personas que únicamente buscan su bienestar, sino de personas visionarias y trabajadoras que se sumen a abrir espacios en el trabajo para que el país crezca su actividad económica. Un buen ejemplo de persona que busca el bien común es el educador.