La Guatemala que llama a la inversión

Dentro de 16 días estaremos volteando la página del gobierno de jueces. Seguramente poco a poco saldrán a luz las aberraciones de algunas sentencias políticas de una institución pública que debe sentenciar jurídicamente. El Congreso de la República debe elegir pronto nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones. Hay que revisar los números oficiales del Banco de Guatemala, en materia económica, de lo que el país perdió en lo económico en los años del gobierno de jueces y de la politización de la justicia y judicialización de la política de los últimos seis años. Toca verdaderamente voltear la página y avanzar desde lo económico, lo social y lo fiscal, trabajando en lo fundamental de un país: inversión en un verdadero estado de Derecho, donde las leyes se apliquen y la justicia sea pronta y cumplida.

Es importante hacer el planteamiento correcto desde el sector empresarial de lo que funciona y de lo que no funciona a programas internacionales que buscan crear más oportunidades. Empresas internacionales serias como McKinsey & Company pueden ser consultadas para conocer lo que se está trabajando con apoyo de la Municipalidad de Guatemala y del gobierno de Guatemala, para que el país avance y no se detenga. Necesitamos crear el ambiente político y jurídico para que se den inversiones que ayuden a detener la migración ilegal a los Estados Unidos, que es un tema de preocupación del gobierno estadounidense.

Es clave que el sector empresarial comunique apropiadamente todo lo que hace en lo económico, en lo social y en lo fiscal. Conozco de grandes logros en inversiones en lo urbano y en lo rural que no se comunican. Además, hace falta mucho más inversión en el país. En lo urbano es visible, principalmente en la ciudad de Guatemala, lo sostenible de la construcción y de infraestructura vial. En lo rural es una realidad lo que en otros países se sabe de Guatemala que desafortunadamente no se ha logrado comunicar dentro del país. Guatemala es el productor número uno, por hectárea, en el mundo en banano, plátano, aceite de palma, caucho natural y, muy cerca de ese primer lugar, en caña de azúcar y otros cultivos. Esa agroindustria y esa agroexportación no solo generan empleos formales, sino que, al ser cultivos lícitos y formales, generan desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) e ingresos importantes al fisco.

Con 70% de informalidad en la economía es muy difícil mejorar los ingresos del Estado. Se necesita trabajar en incentivos a la formalización, buscar simplicidad en la tributación y tener mejores controles. Se dice en muchos lados que el 80% del impuesto sobre la renta de empresa lo aportan solamente tres mil empresas. Guatemala tiene un aporte bajo en impuesto sobre la renta desde las personas individuales. El IVA, que es un impuesto que funciona bien, no logrará incrementar recaudación si no se formalizan más las personas y los emprendimientos.

Soy optimista y sé que en un país donde el empresariado (de todo tamaño) aporta más del 90% del PIB debe tener más espacios donde se garantice la inversión. Es complicado invertir en áreas donde se usurpa la propiedad privada y donde la ley y el orden son ausentes. En eso el Ministerio Público y el Organismo Judicial tienen mucho por hacer. Es difícil ser competitivo si las carreteras no están en buen estado y no se construyen más, y donde la ruralidad es tan grande y las carreteras de terracería no tienen el mantenimiento adecuado. Toca ponernos de acuerdo el sector productivo y el sector público para que juntos logremos que la inversión de guatemaltecos y de extranjeros nos ayude como sociedad a detener la migración ilegal y que tengamos verdadera prosperidad.