Desarrollo de país

La priorización, el liderazgo y la corrección

Me agradó la decisión del presidente de la República de priorizar atender sus responsabilidades en el país que hacer un viaje del 14 al 21 de junio a Europa a visitas que el canciller podía realizar. Al presidente Arévalo, para poder cumplir con lo ofrecido en el período electoral, no solo le va a tocar priorizar —lo primero es lo primero—, sino que le va a tocar trabajar con entregables para que la población compre su discurso de que él lidera un gobierno eficiente.

Con lo que han demostrado de capacidad de ejecución durante los primeros cinco meses, yo no perdería el tiempo con el desgaste que les provoca el cabildeo privado y público de la ampliación del presupuesto 2024. Yo le pediría al ministro de Finanzas que se enfoque en entender bien el presupuesto vigente, en revisar con detalles qué se necesita en el 2025 y trabajar en presentar, el 2 de septiembre, un presupuesto bien sustentado con base en lo que la Constitución y las leyes permiten.

La crisis actual de lo que sucede en la autopista Palín-Escuintla y en Puerto Quetzal es una sola manifestación de las consecuencias de no atender las responsabilidades a tiempo. Lo visible que más impacta de manera inmediata a la población es el hundimiento del km 44 de la autopista, porque eso ha creado un caos a la movilización de personas, mercadería y materias primas. Tomar las rutas alternas incrementa muchas horas los movimientos de un punto a otro. Lo no visible es lo que sucede en Puerto Quetzal que, si no se atiende de manera inteligente, afectará mucho más a la ciudadanía por la falta de materias primas y productos terminados. Ahora empezamos a ver consecuencias de la diferencia entre el mantenimiento preventivo que la empresa privada Marhnos daba a la autopista Palín-Escuintla versus el abandono en mantenimiento preventivo de la unidad del Ministerio CIV.

Mas del 60% de la carga en contenedores que se moviliza por el puerto del Pacífico se opera a través de APM Terminals, que si se llega a un cierre inmediato genera un riesgo al colapso logístico total en el país, indica la Cámara de Industria en un comunicado del 15 de junio. Lo anterior obliga al presidente de la República a buscar las soluciones tanto a los problemas de la Empresa Portuaria Quetzal —pública— como a APM Terminals de seguir operando, la primera con eficiencias y transparencia, y la segunda solucionando el problema iniciado hace 10 años, el cual es un tema largo de explicar pero que se ventila en el sistema de justicia.

Guatemala necesita inversiones importantes en ambos puertos. En el puerto Santo Tomás de Castilla —Atlántico— desde hace muchos años los gremios de combustibles y aceites vegetales vienen solicitando ampliación a muelle de líquidos, ya que lo que existe causa demora en barcos y eso no permite atender bien las necesidades ni las hace competitivas en costo. Hay más necesidades en ese puerto, pero desafortunadamente o los sindicatos o los directores de turno no han permitido que se hagan las inversiones. Igual ha pasado en Puerto Quetzal —Pacífico— que por lo que impiden los sindicatos no se logra hacer inversiones en calado y en otras necesidades. Continuamente muchos decimos que tenemos una ubicación geográfica privilegiada, pero estamos rezagados en competitividad en ambos puertos. Se necesitan puertos eficientes y competitivos para progresar. Le toca al mandatario Arévalo ponerse al frente del país en lo que le corresponde a las soluciones de corto plazo y encontrar la hoja de ruta de las soluciones de mediano y largo plazo. También le toca resolver diferencias con poderes importantes del país sin perder su promesa de luchar contra la corrupción, pero ya en el campo de acción y no solo en el micrófono.