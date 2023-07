La psicología nos encamina a la funcionalidad

“La Psicología no construye navíos, pero orienta a los hombres que los fabrican”. Gustavo Le Bon

En la actualidad, nuestra sociedad tiene el beneficio de contar con una gran diversidad de profesionales, los cuales, conforme a su propia especialidad, nos asisten para que la vida que vivimos sea mucho más balanceada y de ese modo podamos alcanzar las metas que cada uno de nosotros nos trazamos, y el día de hoy, siendo el Día del Psicólogo, queremos que este espacio pueda darles una atención especial.

Los psicólogos, por la formación que tienen, están preparados para ayudarnos a cambiar o reorientar nuestras actitudes, las cuales no solo nos perjudican a nosotros, también a los que conviven con nosotros y pueden llegar a ser una carga poco tolerante. Por ello debemos de un modo responsable reconocer la tarea del psicólogo como un aliado y no dejarnos llevar por los prejuicios del pasado, los cuales eran de alguna manera negativos.

Cuando consideramos la asistencia del psicólogo, debemos iniciar con una sana disposición al diálogo porque, de lo contrario, es muy difícil poder aprovechar la ayuda de ellos. En cambio, cuando nos abrimos al diálogo y podemos expresar lo que sentimos, y porque lo sentimos, es muy probable que el profesional nos pueda guiar para poder buscar un mejor camino para seguir avanzando en esta vida. Claro está que el psicólogo no nos dirá qué hacer, pero de un modo claro nos ofrecerá algunas alternativas entre las cuales nosotros debemos escoger y de ese modo caminar juntos con el psicólogo, hasta poder seguir adelante por nuestra cuenta.

No podemos negar que en nuestra vida algunas veces nos quedamos atrapados en ciertas actitudes, las cuales tenemos claro que no nos ayudan, pero tampoco sabemos cómo cambiar el camino que llevamos, pero cuando tenemos la apertura para ser ayudados, las sugerencias que se nos darán en la plática con el psicólogo fácilmente nos pueden ayudar a desenredar nuestras ideas, aunque no sea esto de la noche a la mañana. Con un poco de tiempo y también de disciplina podremos avanzar viendo la claridad en nuestro interior y de ese modo poder, de alguna manera progresiva, vivir una vida útil y gratificante.

La psicología es un recurso accesible que puede apoyar científicamente hoy a la gente. Samuel Berberián

Usualmente, la dificultad que más se nos presenta es la coordinación de nuestras ideas con las acciones que tomamos a diario, y no es extraño que afecten a los que nos están acompañando en la vida diaria. Por ello es fundamental estar anuentes a recibir ayuda cuando no podemos hacerlo por nuestra propia iniciativa, sin crear una dependencia a largo plazo, sino, por el contrario, ser solo una etapa de transición, la cual, una vez superada, nos ayudará a alcanzar nuestras metas.

Como sociedad debemos tener muchísimo cuidado de no crear traumas en aquellos que en un momento dado necesitan y son asistidos por un psicólogo, sino, por el contrario, ser comprensivos para que la recuperación sea más fácil y seguramente, si estamos claros en esto, los que necesitan la ayuda también nos lo agradecerán porque en la etapa de la necesidad fuimos unos aliados para su pronta recuperación.

Seamos realistas, en la modalidad de vida de la actualidad, con todas las presiones que se tienen, que se nos presentan a diario, cualquiera de nosotros puede llegar a ser un paciente que necesitará un psicólogo para poder salir adelante.