La realidad económica de los Estados Unidos

De acuerdo con el PIB, Estados Unidos de América es el país más rico del mundo. Su economía es 281 veces más grande que la de Guatemala, con 20 veces la población. El PIB per cápita en Estados Unidos es de US$65,297, mientras que en Guatemala es de US$4,620 —Q3 6 mil—, 14.13 veces más. El salario mínimo es 5.5 veces más que el de Guatemala. En Estados Unidos se define por hora, mientras que el de Guatemala se define por día, por oposición del sector sindical.

La economía de California es similar a la de India, la de Texas es similar a la de Brasil. José Santiago Molina

Las últimas dos semanas tuve la oportunidad de estar en los estados de California, Texas e Illinois. En California el PIB en 2019 fue de US$ 3,137 mil millones, en Texas el PIB en 2019 fue de US$ 1,887 mil millones y en Illinois el PIB de 2019 fue de US$ 897 mil millones. California es el numero 1 en PIB, Texas el segundo, Nueva York el tercero, Florida el cuarto e Illinois el quinto.

Si comparamos con el mundo la economía de California es similar a la de India, la de Texas es similar a la de Brasil, la de Nueva York es similar a la de Canadá, la de Florida es similar a la de Indonesia y la de Illinois es similar a la de Holanda. El estado de Idaho, el 41 en PIB, tiene una economía similar a la de Guatemala. Hay que resaltar que la fuerza laboral de California es de 19.5 millones de personas mientras que en la India es de 519 millones, mientras que la fuerza laboral de Texas es de 14 millones de personas versus 92 millones en Brasil. No cabe duda de que la productividad de la fuerza laboral en Estados Unidos es superior a la de los países que se comparan.

En California estuve con familiares y amigos en San Francisco, Marín County y Sonoma County. Ya se ve la actividad económica de nuevo, después del cierre forzoso por la pandemia en 2020. Ya se ve a la población sin mascarilla en las calles y con mascarilla en lugares cerrados. En Dallas-Fort Worth, Texas estuve con amigos compañeros de la universidad donde asistí en los años 80. Se ve la economía a toda marcha, las personas sin mascarilla en las calles. En Chicago y en Naperville, Illinois también se ve la actividad económica en movimiento y a las personas sin mascarilla en la calle. Pude ver mucho turismo en los tres estados. El alto porcentaje de ciudadanos vacunados contra el covid-19 ha logrado que retomen la confianza en tener actividad laboral y social.

Con todas las personas que conversé fue abordado el tema de migración ilegal de guatemaltecos a los Estados Unidos, principalmente por la cobertura que tuvo la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala. En términos generales ella está muy mal calificada por su deficiente labor en el tema de la frontera sur. Seguramente seguirá siendo un tema serio porque en Estados Unidos califican de crisis lo que sucede con la migración ilegal de México y Centroamérica.

En Guatemala debemos enfocarnos en dos cosas: 1) en el corto plazo el tema de la salud es sumamente importante por lo que debemos colaborar para que la ciudadanía se cuide (uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados y lugares públicos, lavado frecuente de manos, guardar la distancia, medicina preventiva) y porque la vacunación alcance niveles que obtenga inmunidad de rebaño, y 2) debemos seguir trabajando en recuperar lo económico pero a la vez implementando los proyectos del plan Guatemala No se Detiene.

Debemos de ser consistentes en políticas públicas, en el marco legal y en brindar certeza jurídica para que los mismos Estados Unidos nos amplíen la colaboración enviando a inversionistas a Guatemala. Hay tanta inversión de empresas estadounidense en China y en otros países de Asia que realmente creería que, en esta parte del planeta, casi a su vecindad, podríamos producir los mismos productos. Estados Unidos debe de poner atención en el desarrollo económico de México y Centroamérica. Les conviene.