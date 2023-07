La representatividad en segunda vuelta

Ya pasaron cinco semanas de las elecciones generales en Guatemala y estamos a tres semanas de la elección en segunda vuelta de quienes serán presidente y vicepresidente de la República para los años 2024, 2025, 2026 y 2027. Para nadie es secreto que el ganador de la primera vuelta en la candidatura del Ejecutivo fue el voto en blanco y voto nulo (24.31%), segundo lugar los candidatos de la UNE (15.9%) y tercer lugar los candidatos del Movimiento Semilla (11.74%). Esos porcentajes son del 59.45% que votamos, no del 100% del padrón electoral. Si revisamos la representatividad de los que compiten sobre el total del padrón electoral, el binomio de la UNE tuvo 9.49% y el binomio del Movimiento Semilla tuvo 6.98%.

Se necesita representatividad para mejor gobernabilidad y mejor desempeño del país. José Santiago Molina

Ambos binomios deben tener en cuenta que no son la preferencia de la gran mayoría de ciudadanos, por lo que, en mi opinión, deben entender que la única forma de que sean exitosos en lograr resultados positivos para los ciudadanos es escuchando lo que le viene bien al país y no trabajar bajo particularidades ideológicas sesgadas o bajo modelos de imposición donde no encontrarán respaldo en el Legislativo, en las alcaldías ni en la ciudadanía.

Tuve la oportunidad de escuchar al candidato Arévalo, del Movimiento Semilla, hace un par de semanas. En líneas generales, coincidimos en que hay que hacerle frente a la corrupción y en que los ministerios de Educación y Salud Pública deben reinventarse, dado lo cooptado que están de corrupción por parte de sindicalistas y algunos que ejercen los cargos públicos. También coincidimos en que el país necesita más carreteras, mejor mantenimiento de estas y más infraestructura. Con lo que he sabido de las propuestas de planes de gobierno de la UNE de campañas pasadas y revisando logros de cuando hicieron gobierno, rescato que la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada son mandatos constitucionales. Me gustaría que en estas tres semanas ambos binomios presentaran a la opinión publica el cómo harían lo que han escrito y dicho, y no solo el qué. En el cómo es donde el ciudadano debe analizar por quién votar.

Sobre el posible fraude en la elección que unos dicen que fue en el software adquirido a última hora y otros que fue en las mesas, respetando la opinión de quienes digan que fue de una u otra forma, en la primera del software debe haber una investigación de la autoridad competente, porque el ruido hace daño a todos. Respecto del recuento, ya las instituciones en cada materia definieron que el cotejo de las actas era lo que la ley indicaba y sobre eso salen ganadores los dos partidos que van a segunda vuelta.

Es necesario reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fue mal reformada en el 2016. No es posible que nos gobiernen binomios con baja representatividad. Se necesita representatividad para mejor gobernabilidad y mejor desempeño del país. El Legislativo tiene mayoría de diputados conservadores y liberales. El que más tiene diputados electos tiene es Vamos (39), pero con Cabal (18), Valor-Unionista (12) y Viva (11) suman 80. Esos partidos ideológicamente son distantes al Movimiento Semilla, que tiene 23 electos, y la UNE, que tiene 28 electos.

La mayoría de los alcaldes son de partidos de derecha. Casi no hay alcaldes electos de partidos de izquierda, como se autodenomina Semilla. Para gobernar, debe haber acuerdos de propósitos de desarrollo de país.

Una gran realidad de Guatemala es que el 93% del PIB lo genera el sector productivo. El sector productivo es actor clave y debe ser considerado en la toma de las decisiones políticas del país. Solo el sector productivo resuelve los asuntos de inversión y de empleo.

Aunque las dos opciones que hay para el Ejecutivo no son las de mayor representatividad, son las que la ley permite.