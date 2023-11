La trampa de Tucídides

A más de dos mil cuatrocientos años de que Tucídides escribió la Historia de la guerra del Peloponeso, la obra sigue siendo leída y estudiada. La intención del autor fue que su Historia fuera “una posesión para siempre”, que fuera útil para “aquellos hombres que quisieran ver con claridad lo que ha sucedido y lo que sucederá nuevamente, con toda probabilidad humana, de la misma o similar forma”. Tucídides fue un general ateniense (c. 460-400 a. C), considerado por muchos autores como el padre de la historiografía científica por su imparcialidad y metodología estricta en la recopilación de evidencia, obviando el uso de la anécdota, leyenda o intervención metafísica. Agudo analista de causas y efectos, “del papel del poder, el accidente y la necesidad” en la historia, también se le considera originador del realismo político o realpolitik, que examina las relaciones entre naciones en función de su poder y no de valoraciones éticas; es decir, los buenos y los malos.

Dos ejes en líneas ideológicas, nacionalistas, militares y comerciales que compiten. Fritz Thomas

Tucídides recuenta la guerra entre Atenas y sus aliados y Esparta y aliados (431-411 a. C). Al inicio de la guerra en 431 a. C. los espartanos eran el poder más fuerte en Grecia; los estados que se habían unido para resistir la invasión persa de 480-479 los habían escogido para comandar todas las fuerzas griegas. En parte como consecuencia de la guerra para resistir a los persas y en décadas posteriores, Atenas surgió como formidable poder naval, comercial y político. La teoría de Tucídides es que la guerra era inevitable, necesariamente ocurriría, por el temor de Esparta ante el surgimiento del poder de Atenas.

El politólogo Graham Allison popularizó el término “trampa de Tucídides” para describir una aparente tendencia a la guerra cuando un poder emergente amenaza desplazar a un poder existente como fuerza hegemónica regional o internacional. El término cobró amplio uso en la discusión de temas geopolíticos a partir de la publicación del libro Destined for War (2017) de Allison y se usa principalmente para analizar un potencial conflicto entre EE. UU. y la República Popular de China. En busca de evidencia para su tesis, Allison lideró un estudio del Centro Belfer de Harvard que investigó una muestra histórica de 16 instancias históricas de un poder emergente rivalizando un poder establecido; 12 terminaron en guerra. El estudio ha sido ampliamente criticado y la opinión académica sobre la validez de la Trampa de Tucídides permanece dividida, particularmente con relación a su poder explicativo sobre la relación entre EE. UU. y China. La trampa no es inevitable.

Es indiscutible la creciente tensión entre dos ejes en líneas ideológicas, nacionalistas, militares y comerciales que compiten por alguna supremacía global. China, Rusia, Irán y aliados directos son abiertamente hostiles a los valores de Occidente, EE. UU., los países de la OTAN y Japón. China, poder emergente, es una dictadura autoritaria, políticamente marxista, para la que el partido y el Estado son uno mismo, la Rusia de Putin busca reestablecer el esplendor del imperio ruso de los Romanov e Irán es el centro de gravedad del islamismo radical; tienen en común la intolerancia política y la percepción del individuo como instrumento de su visión ideológica. Ven como decadentes a los poderes de occidente; la democracia liberal, libertad individual y los valores que encierra. Los palestinos ponen los muertos por Irán, los ucranianos los ponen por Rusia; es posible que los taiwaneses los pongan por China. Tucídides diría que no es cuestión de buenos y malos, sino realpolitik, lo que ha sucedido sucederá nuevamente.