La vivienda como política de Estado

En 1985, los representantes del pueblo de Guatemala electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, solemnemente decretaron, sancionaron y promulgaron la Constitución Política de la República de Guatemala. Establecieron que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (Art. 1 y 2). En el Art. 105 asentaron que el Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a vivienda adecuada, con condiciones de salubridad. Los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, vivienda que llene esos requisitos.

Realidad que demanda del Gobierno cumplir con el mandato que la Constitución dio al Estado. José María Magaña Juárez

Suntuosos preceptos, sin duda, que se desvanecen ante la evaluación internacional que sitúa a Guatemala en los primeros puestos de inequidad en la distribución de la riqueza; donde uno pocos son millonarios, en tanto, para la mayoría, la muerte llega por parto, enfermedades previsibles como infecciones estomacales y desnutrición infantil; en donde la mayoría padece de analfabetismo y desde luego, carece de vivienda.

De acuerdo a colegas expertos e información del Instituto Nacional de Estadística y del Centro Latino Americano para el Desarrollo Económico, la población actualmente asciende a 16.7 millones, de la que 11.6 (70%) vive en centros urbanos; el resto ocupa el área rural. Guatemala es el país menos urbanizado de la región. Sin embargo, su modelo de ocupación cambia rápidamente: las familias rurales ya no emigran solo a la capital del país; se mueven a ciudades intermedias que crecen al ritmo del 6 y 8% anual, como Quetzaltenango, Cobán, Mazatenango y Zacapa, entre otras.

Algunas duplicarán su población en 14 años, hecho que generará presión sobre el uso del suelo, los recursos naturales y provocará demanda de vivienda. En pocos años el 75% de la población vivirá en ciudades. De ahí la necesidad de contar con un Plan Estratégico para el Desarrollo Integral que incluya una Política Nacional de Vivienda, junto a planes de ordenamiento territorial, de conservación de centros históricos, de bosques y cuerpos de agua, por mencionar algunos, que provean instrumentos técnico-legales de planificación para su crecimiento y desarrollo, y solución a los problemas actuales. Problemas que se manifiestan, P.E., en el colapso de la circulación vehicular, al no existir nuevas calles, carreteras ni circunvalaciones; transporte público de personas no resuelto, como tampoco son tratadas las aguas negras y la basura. Los bienes culturales no se protegen y un largo etcétera del que los alcaldes prefieren no enterarse.

Planificar requiere profesionales especializados y personal administrativo, técnico y científico calificado, cuyo resultado se verá en el mediano plazo. No hacerlo implica seguir actuando discrecionalmente; posición que lleva a los alcaldes a sembrar árboles por aquí y por allá, pero no a crear parques; hacer pasos a desnivel y colocar semáforos para mitigar el problema de la movilidad, pero no a resolver los conflictos urbanos.

Si esos problemas no se resuelven, tampoco lo será la vivienda y aún menos será abordada la vivienda popular. Realidad que demanda del Gobierno cumplir con el mandato que la Constitución dio al Estado.