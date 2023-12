Las distintas medallas de Estrada Cabrera

Manfred M. Morales Osterberg escribió el libro Dictadura y Medallística Manuel Estrada Cabrera 1898-1920. Guatemala, 2023. Es parte de la colección del autor respecto a Exonumia e Historia.

El autor indica que una característica de la medallística guatemalteca de este período es la enfermiza adulación, el descarado deseo de obtener el favor del presidente a través de la exaltación de la figura presidencial como hacedor de todo lo bueno para el país, como soberano indiscutible de la vida de todos los guatemaltecos y ejecutor de toda obra pública en el suelo patrio.

Los apartados de la segunda parte del libro, continúan así: sobre fábricas y materiales; Roche, un grabador perdido en la historia; símbolos; sobre los bustos de Cabrera; reutilización de troqueles; medallas que cuentan historias.

Sigue esta segunda parte con la elección de 1898. Fiestas de Minerva; Exposición Nacional y Certámenes Agrícolas y de Floricultura; Clubes; y el Himno reproducido en un pentagrama como paso doble, con el título de ¡Viva Estrada Cabrera!, que recuerda el grito medieval de origen europeo: Muerto el Rey, ¡viva el Rey!, fórmula ritual que en la sucesión monárquica hace alusión al trono de un nuevo rey.

En lo militar continúa con la Campaña Nacional (muchas medallas, pocos merecedores); reelecciones; Estrada Cabrera y el Ferrocarril; Convenciones Nacionales; no podía faltar el atentado de la bomba que le pusieron el 20 de abril de 1907; las Escuelas Prácticas de 1905 a 1920; los Templos de Minerva que de la Capital se extendieron rápidamente hacia el interior del país, que desde 1901 hasta 1916 se construyeron alrededor de 50 Templos; y medallas y efemérides, destacándose en los primeros años de su gobierno la celebración del cambio de siglo.

Tercera parte: Catálogo ilustrado: La tercera parte del libro consiste en un catálogo ilustrado con numerosas medallas. Identifica medallas modificadas para otros usos, otras documentadas no conocidas físicamente; y finalmente el registro documental de medallas de las que no fue posible acceder físicamente.

Destacan las medallas de los cerca de 50 templos de Minerva construidos de 1901 a 1916. José Molina Calderón

Bibliografía e índice onomástico: El libro continúa con una amplia bibliografía tanto de historia como de medallas. Y finalmente, con un índice onomástico. El libro es un aporte a la ahora ya extensa bibliografía relativa a la numismática de Guatemala.

Otros datos históricos: Además del tema de la medallística, a lo largo de 22 años de gobierno Manuel Estrada Cabrera enfrentó distintos problemas políticos y económicos, que como se ha señalado, se recogen en las distintas medallas mencionadas.

Opinión de un descendiente del presidente Estrada Cabrera: Recibí lo siguiente: Interesante su artículo sobre Manuel Estrada Cabrera. Mi padre, Dr. Antonio Berrios Cabrera, de 102 años, es sobrino nieto de don Manuel Estrada Cabrera.

Viene en línea directa de don Francisco Estrada Cabrera, y aún conserva fotos. Hay connotaciones que no se saben y es que don Manuel era diabético y sin tratamiento. Con azúcar alterada sufría de cambios mentales. Mi abuelita Sara Cabrera y doña Florencia Cabrera lo cuidaron en la cárcel. Conocí a la señora que probaba su comida, ante el temor de sufrir envenenamientos. Si algún día usted desea compartir fotos que aún tengo en mi poder, le agradeceré ponernos de acuerdo.

La insania mental de demencia paranoica es un diagnóstico que se pone en duda. Hubo cosas políticas obvias, ya que la oposición no lo quería más. En fin, muchas cosas interesantes. Mis respetos y saludos, no quiero crear polémicas. Sólo que hay varias historias. Atentamente, Dr. Manuel Estuardo Berrios. 15 de noviembre de 2023.