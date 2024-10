Termómetro fiscal

Las remesas y los impuestos

Las remesas juegan un papel importante en la recaudación indirecta de impuestos.

En Guatemala, el flujo del dinero de las remesas impacta de manera significativa en la economía nacional. Las transferencias enviadas primordialmente por guatemaltecos que viven y residen en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América, constituye la más importante y esencial fuente de ingresos para numerosas familias.

Las remesas quedan fuera del alcance del impuesto sobre la renta.

El recién pasado 14 de octubre, el periodista Urías Gamarro publicó un interesante artículo referente a este tema en el cual indica que esos envíos en los últimos cuatro gobiernos han crecido y que los mismos ya ocupan un lugar importante en la economía, y que tales transferencias benefician en el país a 6.5 millones de hogares. con asombroso crecimiento cada año y que ya representan el 20% anual en el producto interno bruto (PIB).

En más de una ocasión nos han preguntado si tales remesas pagan impuesto en Guatemala y para la adecuada respuesta es necesario explorar las normas de la Ley de Actualización Tributaria (LAT) que contiene la regulación del impuesto sobre la renta. Previo a ello es importante mencionar el impacto significativo que tienen esas transferencias en el país, entre los cuales podemos mencionar el incentivo al consumo y bienestar de las familias, dinamización del comercio en la localidad, impacto en el tipo de cambio y la balanza de pagos, construcciones de vivienda, emprendimientos e inversiones, entre otros más.

Además de su participación en el PIB las remesas, indirectamente, también juegan un papel importante en la recaudación tributaria del país, porque al destinarse al consumo y la utilización de servicios interactúa con el sistema tributario particularmente en lo que se refiere al impuesto al valor agregado (IVA) coadyuvando así a la recaudación fiscal. Además de ello la recaudación tributaria también se ve favorecida por los impuestos al consumo que gravan productos específicos tales como el combustible, el alcohol, el tabaco, las bebidas gaseosas, etc.

Ahora bien, las personas residentes en el país al recibir esas transferencias ¿deben pagar impuesto sobre la renta? En nuestra opinión no nace tal obligación, ya que la ley guatemalteca es eminentemente territorial y solamente afecta los ingresos que se generan en territorio nacional y en el caso de las remesas son generadas a través del trabajo de connacionales que laboran en el extranjero, es decir no es en Guatemala, en consecuencia, quedan fuera del ámbito de aplicación del pago del referido tributo. Tal regulación la encontramos debidamente normado en el artículo 3 de la LAT que con meridiana claridad establece: “Quedan afectas al impuesto las rentas obtenidas en todo el territorio nacional, definido éste conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala”.

El tratamiento de las rentas no territoriales además de las remesas también alcanza a todo tipo de ingreso que sea producto del trabajo que se realice fuera del territorio nacional ya sea por personas individuales o personas jurídicas, por ejemplo, en el caso de una persona que es contratada para realizar un trabajo fuera del país, obviamente tendrá que viajar a ese destino, efectuar el trabajo en esa localidad, cobrará por sus servicios y ese ingreso no resulta afecto al impuesto sobre la renta y para el efecto tendrá que contar con la documentación de su contratación, su salida e ingreso al país, etc.

En el caso de las remesas, no obstante que la legislación guatemalteca no las grava directamente, si juegan un papel importante en la generación de ingresos indirectos a las cajas fiscales, a través de los diferentes impuestos al consumo y el IVA.