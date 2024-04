Imagen es percepción

Las secretarias, el motor del mundo empresarial

Cumple un rol de vital importancia en el quehacer de una empresa, institución o negocio.

A propósito de la celebración del “Día de la secretaria”, vale la pena definir el concepto, que hace referencia a alguien que guarda confidencias profesionales, particulares, empresariales, etcétera. “Secretos”, que no deben ser dados a conocer a nadie. Etimológicamente deriva del latín “secretum”, y está relacionado con la información reservada solo para ciertas personas.

La secretaria ha sido y seguirá siendo, la carta de presentación de una empresa.

La figura de la secretaria ocupa una posición importante en el mundo empresarial, porque tiene un fuerte poder en la toma de decisiones, al trabajar en equipo diariamente, junto a la alta dirección y a sus compañeros, contribuyendo activamente a la definición de soluciones prácticas, para mejorar el clima laboral y el rendimiento corporativo.

Desde tiempos memorables, la secretaria ha sido un ícono profesional imprescindible para la oficina, el negocio o las grandes empresas. Lo que mucha gente no sabe es que hoy en día el papel de la secretaria ha cambiado y se ha diversificado. De hecho, esta figura ya no se ocupa solo de los aspectos administrativos y organizativos, sino también debe ser capaz de gestionar la comunicación digital, promocionar el negocio, etc. Es un papel que no es aburrido porque está en constante cambio, abarca diferentes áreas y se renueva con el paso del tiempo.

Los mismos medios digitales en la actualidad necesitan de una persona específica que sepa utilizarlos de la mejor manera posible y se vuelva experta en el ramo. Es por eso que la secretaria, además de sus tareas convencionales dentro de la oficina, también se ve en la necesidad de capacitarse en este ámbito, por lo que seguirá teniendo un papel primordial y de gran importancia en el futuro.

La profesión secretarial sigue siendo muy demandada hoy en día, porque es una carrera muy técnica y versátil que provee a las personas de la oportunidad para poder desempeñarse en un trabajo luego de graduarse. Además, es una profesión que permite seguir estudiando paralelamente en la universidad. Esto es, sin duda, una buena ventaja también.

Si en el pasado el retrato de la secretaria administrativa se limitaba solo a las actividades operativas, hoy podemos decir que las responsabilidades y los compromisos se han ampliado, hasta el punto de incluir opciones decisivas para el bienestar de la empresa y sus empleados.

Las secretarias son el motor del mundo empresarial porque juegan un rol de control generalizado dentro de la organización. Y si es una persona eficiente, honesta y confiable, que está siempre atenta a la dinámica, a seguir los procesos desde el principio hasta el final, adquiriendo la experiencia laboral necesaria para apoyar las decisiones estratégicas, seguramente se convertirá en una pieza invaluable dentro de la empresa. Que también se identificará con los valores, misión y visión.

Una secretaria con principios y lealtad es uno de los activos más importantes de una organización. Ya que es invaluable la experiencia, la madurez y la honradez encarnada en una sola persona capaz de apoyarnos en todo momento.

Actualmente, las empresas exigen una capacidad de innovación para implementar nuevas estrategias y modelos de negocios. Es vital que las compañías capaciten a su personal constantemente, incluyendo a las secretarias, ya que estas son la carta de presentación en muchas oportunidades. Hoy en día, muchos ejecutivos llaman a su asistente business partner, por lo que el fomento de sus capacidades es indispensable para un correcto clima organizacional, y que la información fluya de manera productiva. Así que, en este día especial, para todas esas colaboradoras que engrandecen diariamente a su empresa, ¡Feliz día de la secretaria!