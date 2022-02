Lecheros peteneros en crisis

La ganadería bovina es una de las principales actividades productivas y económicas de Guatemala. Según datos del Maga, aporta más del 5% al producto interno bruto del país, con un inventario de cabezas por encima de los tres millones, de las que un 49% son de doble propósito —producción mixta de leche y carne—, un 35% son productoras de carne y 16% producción especializada de leche. La producción se sitúa principalmente en el oriente y el norte del país. El mercado de leche y subproductos lácteos ha aumentado en los últimos años, atrayendo a empresas trasnacionales para hacer actividades de procesamiento en el país.

Los precios bajos a que compran la leche a los productores en el Petén está haciendo insostenible este sistema de producción. Samuel Reyes Gómez

Sin embargo, para los productores de leche hay serios obstáculos para desarrollarse adecuadamente, ya que los precios que reciben por su producto son extremadamente bajos; comparativamente e irónicamente, es más caro un litro de agua embotellada que un litro de leche. Los precios bajos se deben a varios factores, entre ellos: a) la competencia desleal de leche reconstituida —leche en polvo que es rehidratada para presentarla como leche fresca— autorizada por el acuerdo gubernativo 147-2002 en forma extraordinaria por un período no mayor a seis años a partir de la vigencia de este acuerdo, cuya fecha venció en mayo del 2009. A pesar de esto se sigue rehidratando leche a diario en prácticamente casi todas las empresas procesadoras de lácteos y en algunas se adiciona grasa vegetal para simular una mejor apariencia. b) Existen en el mercado nacional productos lácteos a base de leche de búfalo que compiten con los de ganado vacuno. c) Contrabando de productos lácteos terminados desde países vecinos. d) Contrabando de insumos ganaderos. e) Alto precio de insumos. f) Organización de procesadoras de lácteos que prácticamente se han convertido en un monopolio que fijan los precios de compra. Recientemente, en el Petén surgió el grupo “Lecheros Unidos de Petén”, que logró unir a productores de los 14 municipios del Petén, quienes buscan organizarse para regular los precios de la leche en la región, teniendo además entre sus objetivos montar su propia planta procesadora, para evitar que su gremio se extinga en el departamento, ya que los precios al que actualmente logran comercializar su producto varía de Q1.80 hasta Q3.00 por litro, precio que está por debajo de los costos reales de producción, estimados entre Q3.25 a Q3.50 por litro, si se incluyen costos totales. Como en muchos tipos de producción en Guatemala, el productor no se da cuenta de los costos reales, ya que no incluye arrendamiento de tierra, instalaciones, su propia mano de obra, depreciación y combustibles para sus vehículos, así como la depreciación de su ganado. Este grupo realizó una medida de hecho clara y contundente: “No vender ni un solo litro de leche más por tiempo indefinido” hasta lograr precios dignos. Esta agrupación tiene ya el apoyo de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Guatemala y de la Cámara de Leche de Guatemala, pero es importante que el grupo se mantenga unido y que juntos busquen, además, la tecnificación de su producción, porque uno de los problemas es la baja calidad de la leche producida por algunos lecheros, que afectan al grupo en general, esto permitiría también el intercambio de animales con buena genética y lograr el apoyo de instituciones obligadas a asistirlos, como el Viceministerio de Agricultura de Petén, Gobernación, municipalidades, asociaciones de industrias lácteas nacionales. Los sistemas de producción bovina modernos y tecnificados permiten, además, el aprovechamiento de subproductos, como heces para composta o alimentación de otras especies productivas, cueros para peletería, huesos y vísceras para harinas u otros productos de uso industrial. La producción láctea es un pilar fundamental en el sistema Agropecuario del Petén, que le genera riqueza y estabilidad económica, proveyendo miles de plazas fijas de trabajo, así como trabajos temporales, por lo que es importante que el gobierno le preste atención, pero más importante es que el gremio permanezca unido.