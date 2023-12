Lo que podríamos estar a punto de perder en Guatemala

Teniendo tantos tesoros naturales, arqueológicos y culturales tangibles y no tangibles en Guatemala, de no cuidar de ellos estaríamos pronto perdiéndolos. Todo depende de las instituciones relevantes para que tengan consciencia de lo valioso que poseemos para atraer turismo.

Hay muchos riesgos y amenazas por las fronteras, tanto por la deforestación como por el trasiego de droga e incursiones dentro de la cuenca. Vida Amor de Paz

Uno de estos tesoros es la Cuenca Mirador, que es la cuna de la civilización maya, un fenómeno geográfico y geológico que contiene las ciudades más grandes del hemisferio americano, las ciudades más tempranas mayas —entre algunas de las pirámides más grandes en volumen del mundo— las primeras supercarreteras jamás construidas en el planeta Tierra y el primer Estado de las Américas por mencionar algo. En la cuenca se encuentran alrededor de 417 ciudades mayas a través de nuevos 964 sitios arqueológicos identificados por LiDAR, y si estos tesoros no son conservados apropiadamente, podrían llegar a convertirse en pastos de ganado.

Este año, el Dr. Richard Hansen, quien ha estado trabajando en la zona, cumple 40 años de arduo trabajo. Hoy, Hansen está preocupado por la conservación de esta región, debido a muchos riesgos y amenazas por las fronteras, tanto por la deforestación como por el trasiego de droga e incursiones dentro de la cuenca.

Me pregunto si las nuevas autoridades que asuman el 14 de enero se habrán documentado lo suficiente sobre estas maravillas y sobre los cuidados, el presupuesto y la atención que deban darle. El doctor sugiere que la única forma de conservarlo es que se declare “Santuario Cultural y Natural”, y que junto a los pueblos originarios se intente hacer una propuesta concreta al Congreso de la República. Según su conocimiento, de no lograr este santuario, seguirá el narcotráfico acercándose cada vez más al sitio y será mucho más difícil que la Cuenca Mirador siga existiendo en los próximos años. El “santuario” no existe en ninguna nomenclatura legislativa, pero podría ser propuesta como tal. Según Hansen, si en estos siguientes cuatro años nos quedamos con los brazos cruzados, nos arrepentiremos, porque ya será demasiado tarde.

Según el doctor, el santuario evitará que se construyan carreteras o pistas de avión que facilite a los depredadores un fácil acceso al sitio. Es la única forma de conservar y proteger estos tesoros, especialmente involucrando a las comunidades que viven y trabajan alrededor de la cuenca, capacitándoles para desarrollar sus productos que les propiciará las herramientas necesarias para captar el turismo internacional.

Si las comunidades son auxiliadas para crear molinos para producir el ramón, y que tengan un mejor mercadeo para la exportación de chicle y pimienta, o la purificación y embotellamiento de las mieles que se encuentran en los bosques tropicales, daremos los pasos iniciales para asegurarnos su bienestar. Sin embargo, debemos ayudarles a establecer un mercado internacional para promover el xate, el chicle y el ramón tanto a nivel industrial como de exportación.

Estos siguientes cuatro años son cruciales si aún lo queremos salvar. Si entra el narcotráfico, ya no quedará nada de El Mirador, y así como se destruyó la laguna del Tigre, de la misma forma veremos El Mirador convertido en cenizas. No podemos olvidar que el turismo es la clave y que puede convertirse en el generador de inversión más importante que incluso cualquier cantidad de remesas, ya que por cada dólar que entra en turismo se ve multiplicado siete veces en la economía guatemalteca. Escríbame qué piensa sobre crear este “santuario”, y si cree que podemos convencer a los congresistas con una buena iniciativa de ley para lograrlo.