Malas medidas contra el covid-19

El Ministerio de Salud Pública emitió un acuerdo ministerial el 08 de enero del 2021, en el que limita los horarios de mercados, supermercados, centros comerciales, plazas y similares, restaurantes, bares, etc. … También ha limitado el acceso a playas, lagos y ríos. Justifican este acuerdo para prevenir el incremento de contagios de covid-19.

Estas disposiciones no solo son equivocadas, sino que son inconstitucionales. No pueden restringirse derechos y garantías constitucionales mediante acuerdos ministeriales. Para ello debe decretarse un estado de Excepción, y espero que no lo vuelvan a hacer. Este acuerdo ministerial afecta los derechos a la libre locomoción, asociación, industria y trabajo de los habitantes del país. No me extrañaría que alguien en lo personal o alguna cámara interponga un recurso contra dicho acuerdo y lo ampare la Corte de Constitucionalidad (CC). Qué mal han asesorado legalmente a la ministra de Salud. Me da pena porque considero que ha estado haciendo una labor difícil en un puesto con tantas limitaciones y política.

Ahora bien, dejando a un lado lo legal del acuerdo, no es limitando los horarios de los mercados, centros comerciales, plazas y similares que el virus se va a contener. Lo mismo pasa con los restaurantes y bares. Al contrario, al reducir el horario de estas actividades la gente coincidirá más en el menor tiempo en que estén abiertos para hacer sus compras o lo que necesiten hacer en esos lugares. Esto significa que estos sitios se verán más saturados de gente en vez de menos. Lo contrario ayudaría a evitar que la gente se amontone. Es decir, que los horarios se amplíen libremente.

Lo mismo pasa con los restaurantes. No veo por qué tienen que limitarse sus horarios. Ya los restaurantes aplican todas las medidas de prevención para sus comensales, al igual que lo hacen las empresas. Nadie quiere que sus clientes se enfermen y mucho menos los trabajadores que se necesitan para atenderlos. Por ello, los propietarios están aplicando todas las medidas y protocolos necesarios para evitar estos contagios. La gente no es tonta, sabe lo que le conviene.

En cuanto al temor de la segunda ola, en efecto hubo un incremento en las primeras dos semanas de los contagios y de las ocupaciones de las camas dedicadas al covid-19. Pero esto ya no sigue esa tendencia, según las mismas cifras que publica el Ministerio de Salud. Es interesante que el número de fallecidos no se incrementó. Por otro lado, usando esas mismas cifras, me he sorprendido de las pocas camas de cuidados especiales que existen para este tratamiento en el país. Recuerdo, si no estoy mal, que el presidente Alejandro Giammattei había mencionado el año pasado que con los fondos de los préstamos aprobados construirían hospitales temporales para tratar el covid y ampliarían los actuales para llegar a tener aproximadamente 3,000 camas disponibles. Sin embargo, cuando el Ministerio ha publicado el porcentaje de ocupación de las camas de los hospitales vemos que suman alrededor de 300 nada más. ¿Dónde está el resto? Creo que el Ministerio debe aclarar este tema porque esta cifra deja mucho que desear. Posiblemente estoy equivocado, pero es lo que he entendido de esas publicaciones. De ser así, es una vergüenza, dado todo el dinero utilizado con préstamos aprobados especialmente para este propósito.

Recordemos que los guatemaltecos somos de los que más utilizan las mascarillas. Espero que pronto tengamos las vacunas, tanto de parte del Gobierno como de los privados. Creo que hay más gente que se cuida que la gente que es irresponsable. Eso se llama libertad con responsabilidad.