Manipulación de la medición de la pobreza

Guatemala es un país increíblemente rico con mucha pobreza en el interior. No hace falta ningún índice para darse cuenta de ello, basta con visitar los barrios marginales de la ciudad y el interior del país. Las causas: la falta de un estado de Derecho con un sistema de Justicia que funcione bien y el exceso de regulaciones que impiden un más rápido crecimiento económico evitando una mayor atracción de capitales que vengan a invertir en empresas que creen valor para todos.

No se deben incrementar impuestos en una recesión porque incrementa la caída. Por otro lado, hay que bajar los gastos a como dé lugar. Ramón Parellada Cuadrado

El Banco Mundial mandó una nota con un jalón de orejas a la BBC por el artículo, colocando a Guatemala en el país que lidera el nivel de pobreza de Latinoamérica. La BBC publicó una gráfica en la que colocaba a Guatemala incluso por encima de Haití, con un 59.3% de personas que viven bajo la línea de pobreza de US$2.15 al día. Lo correcto es 9.5%. La BBC cometió el grave error de mezclar peras con manzanas. Utilizó una línea de pobreza de Guatemala de un año comparándolo con otros años, y además usó los datos de personas que viven debajo de otra línea de pobreza, que es mayor a la de US$2.15 por persona al día. Los detalles los pueden revisar en un excelente artículo titulado Falsedades de la pobreza en Guatemala y publicado el pasado 19 de octubre por Market Trends: https://trends.ufm.edu/articulo/falsedades-pobreza-guatemala/

El Banco Mundial aclaró que no se pueden comparar estas cifras. Incluso no se pueden comparar las cifras de un país con otros puestos, que cada país tiene estructura diferente de precios de lo que se considera la canasta básica, que es una forma bastante arbitraria y subjetiva de calcular un cierto nivel monetario para considerar si una persona es pobre o no. Pienso que si todos los países usaran la misma metodología y el mismo año base y ajustaran el poder adquisitivo de los dólares para que sean comparables podría obtenerse una comparación, pero de ahí a medir la pobreza hay un buen trecho.

¿Es posible medir la pobreza? En 1998, el doctor Carlos Sabino publicó un magnífico artículo en Tópicos de Actualidad del CEES, titulado Mitos de la Pobreza, en el que atinadamente nos decía que es sumamente difícil medir la pobreza porque es un concepto relativo, no absoluto. Pobreza material equivale a carencia de riqueza. ¿Cómo medir un concepto cuando es relativo? Relativo a otros, al pasado y a las expectativas. Es complicado por no decir imposible.

Quienes insisten en las mediciones de la pobreza para llevar a cabo políticas públicas redistributivas suelen manipular la información. En Guatemala se hizo esto en 2017, cuando el INE (Instituto Nacional de Estadística) manipuló la canasta básica y la línea de pobreza. El resultado fue que la misma se incrementó de la noche a la mañana. Recordemos que los argumentos de quienes pretenden incrementar impuestos y llevar a cabo políticas sociales redistributivas, ajustes salariales por decreto y otros utilizan estos datos para supuestamente demostrar lo mal que estamos y que el gobierno participe más. También se distorsionan muchas estadísticas que implican cambios en tratos internacionales hacia el país. En realidad, esa manipulación de datos a la que las autoridades del INE llamaron error fue burda y todavía sigue causando daños. El artículo publicado por la BBC ya causó un gran daño al país. Las aclaraciones tienen menor efecto que el artículo original con su gráfica equivocada.

Sospecho que atrás de todo esto hay una manipulación de quienes quieren un mayor rol del gobierno en la vida privada. Los vividores del gobierno y de los impuestos de los que crean riqueza no tienen interés en que la pobreza disminuya en este país.