Más cansancio que entusiasmo

El momento político que enfrenta Guatemala no obedece a preferencias ideológicas, sino a insatisfacción profunda con el statu quo; cansancio de lo mismo con otro nombre. Hay cambio de gobierno cada cuatro años, pero los problemas siguen siendo los mismos y aumentados. Un gobierno tras otro se ha acomodado rápidamente al sistema, sin capacidad de ejercer liderazgo moral, dar el ejemplo, inspirar optimismo o crear la sensación de que hay un cambio de rumbo hacia algo mejor. Terminada la fiesta electoral, las expectativas pronto se vienen abajo al hacerse evidente que todo sigue igual o peor. El gobierno gusta de autocongratularse constantemente por las magníficas obras que realiza, pero la gente sabe perfectamente lo que no hace. Las ofertas y promesas electorales, en su mayoría aspiracionales, quedan en el olvido.

Más gasto público que, a manera de receta médica, brindará sanación al cuerpo social. Fritz Thomas

La semana pasada, la Fundación Libertad y Desarrollo presentó resultados de una encuesta realizada por CID-Gallup, con datos recabados entre el 18 y 27 de julio del 2023. Me abstendré de hacer referencia a los resultados de la encuesta sobre uno u otro candidato, para comentar lo que revela sobre el humor del país.

En relación con ideología política, 28% se identifica con la derecha, 3% centro derecha; solo 4% se identifica con izquierda, 2% con centro izquierda. Pareciera indicar que hay cuatro personas que se inclinan por la derecha por uno que lo hace por la izquierda. Lo más revelador es que 28% dice que no cree y 25% que no sabe; más de la mitad carece de preferencia ideológica o la considera irrelevante. El resultado de la primera vuelta electoral y la oferta para segunda no puede interpretarse como un giro a la izquierda, una preferencia ideológica.

A la pregunta sobre la percepción del rumbo del país, 76% responde que va por el camino equivocado y solamente 15% dice que va por el correcto. Es un reflejo severo del estado anímico sobre el futuro; vamos hacia donde no queremos ir. ¿Cuál es el principal problema de Guatemala? 29% responde que falta de empleo, 18% corrupción y 15% alto costo de vida. Esto contrasta con la percepción de problemas en el hogar: 56% responde que es el costo de cubrir las necesidades básicas, 35% el desempleo, 16% el alto costo de la energía eléctrica. La falta de empleo, el alto costo de vida y la erosión del ingreso son problemas concretos que las personas viven y sufren; la corrupción es un problema abstracto que indigna.

La evaluación sobre la gestión presidencial revela que 62% la califica como mala o muy mala y 32% regular o buena. A la pregunta: El gobierno actual ¿ha sido honrado o corrupto? 70% responde corrupto, 13% honrado y 17% no sabe o no responde. Hay descontento con las autoridades políticas, cansancio de la corrupción y sensación de inseguridad económica.

Los dos candidatos que se presentan a segunda vuelta ofrecen una serie de programas de gasto público que, a manera de receta médica, brindará sanación al cuerpo social. Construirán escuelas, centros de salud, carreteras y cárceles; otorgarán estipendios, bonos, bolsas y dignificarán a diversos grupos. En el tema de seguridad, ambos proponen “fortalecer” la policía e inteligencia civil. Acabarán con la corrupción, impulsarán el dinamismo de la economía y el empleo. Con seguridad hay novedad en los detalles; la canción y melodía se ha escuchado antes.

A quien llegue hay que desearle lo mejor. Apartado de proyectos estrambóticos, con los pies en la tierra, sensatez y realismo, que dé el ejemplo y brinde liderazgo moral; con humildad, en reconocimiento que lo que produjo su ascenso no fue el entusiasmo, sino el cansancio.