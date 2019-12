Mentes brillantes en Tak’ Alik Ab’aj

Tak’alik Ab’aj (TA) es considerada “una ciudad puente”, porque fue escenario del paso de la cultura olmeca a la cultura maya. Está ubicada al pie de la cadena volcánica en el suroccidente de Guatemala. TA llegó a ser una metrópoli y un eje de desarrollo intelectual, artístico y comercial. Fungió como centro de intercambio de rutas comerciales situadas a larga distancia, desde el Istmo de Tehuantepec hasta El Salvador, entre los siglos 800 a. C. hasta 900 d. C. Y recordemos que, “junto con las mercancías, viajaban las ideas. Más de dos mil años han pasado, pero la fuerza del maya antiguo sigue viva en TA. ¿Por qué? Hoy comento en voz alta algunas respuestas.

Habría querido ofrecer un libro más completo, pero necesitaría otra vida para hacerlo. Dra. Popenoe de Hatch

Las veces que he tenido el gusto de recorrer el mundo verde, frondoso, cósmico de TA me atrapa. Despierta mis sentidos. Todo vibra en este sitio excepcional. Desde el canto de las chicharras por la noche hasta el periqueo de los loros al amanecer. Como en todas las ciudades mayas milenarias, en TA fluye un ritmo natural sagrado que permea el cuerpo. Se habla el idioma del cuerpo pegado al de la Tierra. Ese lenguaje de la naturaleza no se comprende en las ciudades modernas.

Desde su origen, el germen de mentes brillantes entre sus habitantes fue evidente en TA. Este sitio, que es un centro de poder natural del planeta, no muestra estructuras monumentales como El Mirador o Tikal, pero guarda secretos poderosos gestados a lo largo de 1,700 años de historia ininterrumpida.

Los arqueólogos Miguel Orrego, Christa Schieber de Lavarreda y la Dra. Marion Popenoe de Hatch iniciaron sus investigaciones con denuedo hace 30 años. Desde entonces sus descubrimientos han sorprendido a la academia y al mundo. Comento apenas dos de ellos. En el año 2017, Miguel y Christa, a cargo de la dirección de lo que actualmente se le conoce como Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj, revelaron el hallazgo de un monumento justo en el punto central de la ciudad. “Esta ubicación es como un “mux”, un ombligo, un punto sacrosanto, origen de los ancestros”. Para la Dra. Popenoe de Hatch data de 800 a. C. Está orientado 21 grados este del norte verdadero y ¡marca el punto de inicio para la construcción y planificación de TA! Propone, además, que fue utilizado como un reloj de sol que correlacionó las observaciones siderales y solares. “Estos tres aspectos, en conjunto, fueron críticos para el desarrollo del calendario maya y para conmemorar los inicios ancestrales del sitio”. Otro ejemplo clave es un altar en piedra con dos huellas de pies, perfectamente labrados, talla 38. Este altar es único en Mesoamérica. Para la Dra. Popenoe de Hatch, la posición paralela de los pies señala la idea de estar parado viendo hacia el frente. La orientación de las huellas es de 115 grados NE del norte verdadero, que corresponde al punto en el horizonte de la cadena volcánica de la Sierra Madre, donde nace el sol en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre.

El pasado 10 de octubre, Christa y Miguel le entregaron el libro La cerámica de Tak’alik Ab’aj a la Dra. Popenoe, como un homenaje especial. Ella, con voz suave (92 años), agradeció el homenaje y dijo: “La cerámica es muy importante, porque la cerámica habla. Nos habla de la sociedad y el período en que fue elaborada. Narra por qué venía la gente, quiénes eran sus ancestros, quiénes eran sus amigos y enemigos. Me habría gustado ofrecer un libro más completo de mis investigaciones, pero necesitaría otra vida para hacerlo”. No puedo dejar de felicitar al equipo del Parque de TA dirigido por Christa y Miguel. El pasado 25 de noviembre, el Inguat les entregó la recertificación del sello Q Verde, en grado avanzado. Este distintivo demuestra que el parque mantiene estándares de calidad y sostenibilidad que garantizan el bienestar del turista y su seguridad.