Migrantes: otra tragedia

Siento indignación y dolor por otra tragedia más que ha ocurrido con los migrantes que iban en un contenedor entre la frontera de México y Texas. La forma en que murieron no tiene nombre. Al parecer, el calor dentro del contenedor llegó a los 60 grados celsius. No puedo dejar de pensar en la forma en que perdieron la vida. Todo por alcanzar una vida mejor a la que tenían.

Esta no es la primera vez que pasa y no será la última. Es fácil echar la culpa a los gobiernos y seguro la tienen en buena medida. Pero no es mi intención en este artículo echar la culpa a nadie, sino recordar las causas de la migración y el porqué de la migración ilegal. Comienzo recordando que la gente emigra para buscar mejores condiciones de vida. Lo ha hecho toda la humanidad. La gente se mueve desde los sitios donde no hay oportunidades hacia donde las hay. Así de sencillo. El mundo es un mundo de personas que han decidido salir de sus pueblos porque no tienen las condiciones suficientes para mejorar su nivel de vida hacia aquellos lugares donde con su trabajo inmediatamente podrán salir ellos y sus familias adelante. Estados Unidos de América es una gran nación formada a base de migrantes de todas partes del mundo. El desarrollo impresionante que ha tenido desde hace dos siglos ha atraído a gente que prefiere arriesgarlo todo con tal de mejorar su nivel de vida. Lo han abandonado todo para encontrar una nueva y mejor vida. Así de sencillo.

La mayoría logra llegar, se ponen a trabajar de inmediato y comienzan a enviar remesas a sus familiares. Ramón Parellada Cuadrado

Si así son las cosas, ¿por qué no tenemos un mayor crecimiento económico que viene lleno de oportunidades de mejora de vida en nuestra Guatemala? Es verdad que de los 50 fallecidos, siete eran guatemaltecos. Pero los guatemaltecos están migrando en gran escala hacia el país del norte. La mayoría logra llegar, se ponen a trabajar de inmediato y comienzan a enviar remesas a sus familiares. El nivel de vida de esa familia se eleva y sirve de ejemplo para otros que deciden emprender ese largo y tortuoso camino arriesgando todo, hasta su propia existencia.

Vuelvo a la pregunta de la falta de crecimiento económico en Guatemala, que es lo que me preocupa hace años. La respuesta es que nosotros mismos no permitimos que el país crezca a los niveles que podríamos tener. Basta con ver qué hizo Estados Unidos de América cuando eran pobres, o Taiwán, Corea del Sur, Alemania, Singapur, Chile. ¿Qué hicieron en común estos países para lograr ese desarrollo económico que los llevó a otro nivel? Es verdad que algunos como Chile están ahora en una terrible encrucijada, pero nadie puede negar ese crecimiento económico que multiplicó las oportunidades y mejoró el nivel de vida de los chilenos.

Lo que hicieron fue dejar que las cosas se llevaran a cabo en la mayor libertad posible, sin tanta regulación ni permisos, ni trámites ni trabas de ningún tipo. El que quería emprender un negocio lo podía hacer de inmediato. El sistema de justicia estaba para resarcir daños a terceros, y por ser tan efectivo y eficaz funcionaba a la vez como disuasivo para que otros no causaran daño. En ese ambiente de libres precios y libertad en todo sentido para poder producir y vender sin mayor coerción ni privilegios, donde la propiedad privada era protegida y defendida fuertemente y, por supuesto, la vida de las personas respetada totalmente. En ese ambiente se crearon esas oportunidades de mejora de nivel de vida de tanta gente. Y se siguen creando, por eso mucha gente quiere migrar hacia esos países. ¿Cuándo entenderemos que solo así lograremos ese crecimiento económico tan esperado con su multiplicación de oportunidades de mejora de nivel de vida para todos?