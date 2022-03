Minería: Una iniciativa de ley empobrecedora

No me cabe la menor duda de que no somos más ricos y prósperos porque lo impedimos a propósito. Los campesinos más pobres están sembrando sus tierras y cosechando maíz y frijol para su subsistencia. Sin embargo, debajo de ellos hay minerales muy valiosos que no se pueden explotar porque la ignorancia y manipulación ideológica los han persuadido de no hacerlo. Razones sobran, pero pocos han dicho la verdad, que podrían explotar esos recursos y salir de su pobreza.

Quienes quieren invertir en minería buscan los países donde los costos son menores y eso incluye las regalías. Ramón Parellada Cuadrado

Siempre he querido creer que las intenciones detrás de alguna iniciativa de ley son buenas, que buscan el mayor bienestar para la población. Pero ese intento de darle el beneficio de la duda a quienes hacen propuestas empobrecedoras me hace pensar que hay otras intenciones atrás. Pasa ahora con la iniciativa de ley que un grupo de diputados quieren pasar para suspender las licencias para la minería metálica durante 10 años (aunque luego se puede prorrogar esa suspensión indefinidamente). Esa propuesta empobrecedora es lo que se pretende con la iniciativa de ley número 6049, “Ley Moratoria de las Licencias de Reconocimiento, Exploración y Explotación de Minería Metálica”.

Además de la moratoria se pretende incrementar las regalías al 51%. Es una gran ignorancia, puesto que las regalías son sobre los ingresos brutos y una regalía del 51% haría que no viniera ninguna inversión al país a explotar ningún mineral. Las regalías en promedio para metales preciosos oscilan entre el 1 y el 4% en el mundo entero, y para caliza, entre el 1 y el 3%. Las regalías se pagan sobre los ingresos brutos. Una minera lo paga en forma similar de como se paga un impuesto definitivo a las ventas. Es un impuesto específico. Aparte de las regalías, las empresas mineras pagan todos los años el derecho minero del área en concesión a explotar. Y, por si fuera poco, pagan el IVA cuando hay ventas locales y de todos modos pagan el IVA de todos los insumos que consumen. No pagan el de exportación porque ninguna exportación de ningún producto paga IVA. Pero sí pagan el impuesto sobre la renta, el impuesto de bienes inmuebles y cualquier otro impuesto que las empresas deban pagar. Si hacemos el cálculo de lo que significan los impuestos de una empresa minera en relación con las utilidades, veremos que en algunos casos pagan hasta más del 50%, dependiendo del precio de los minerales que están explotando y exportando. Por eso, una regalía de 51% no tiene el más mínimo sentido y solo demuestra el desconocimiento de quienes lo proponen.

En Guatemala se pagan actualmente regalías a la minería del 1%. Hubo un momento en que existían regalías voluntarias de hasta el 5% para el oro y la plata. Quienes quieren invertir en minería buscan los países donde los costos son menores y eso incluye las regalías. Es obvio que si queremos atraer inversiones no podemos tener regalías por encima de los demás, y si a esto sumamos el riesgo político (Convenio 169 de la OIT) y de país, Guatemala deja de ser atractiva para este tipo de inversiones.

Una moratoria a la minería sería empobrecedora y provocaría más inmigración hacia el país del norte. La minería y las actividades extractivas pueden hacer mejorar el nivel de vida de sus habitantes. En vez de pensar en frenar cualquier actividad económica productiva y enriquecedora, deberíamos promoverlas, facilitarlas, permitir que se realicen sin tantas trabas, licencias, permisos e impedimentos. Iniciativas como estas le hacen daño a los más pobres del país, perpetuando su pobreza.