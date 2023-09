Ministerio Público pone en jaque-mate a nuestra democracia

Es completamente absurdo que el Ministerio Público vea más importante perseguir a un partido político que cumplir con la Carta Magna, velando por la paz y seguridad de nuestra nación. Hay tantos problemas que resolver en Guatemala, que insistir en poner obstáculos al nuevo presidente electo únicamente obedece a intereses espurios llenos de corrupción.

Por lo mismo, es tan evidente para mí y para una gran mayoría de la ciudadanía, que las acciones que está tomando el MP con perseguir a Semilla, para no ver electo a Bernardo Arévalo, es por simple temor a perder su poderío. ¿Acaso le tienen miedo al nuevo presidente electo porque saben que les pondrá la soga al cuello? Vergüenza les debiera dar cometer estas atrocidades ilegales y en contra de la ley, haciéndoles ver pésimamente mal como enraizados en los cimientos del fango.

Romper con el orden constitucional, realizar acciones ilegales e ilegítimas desde el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial es pisotear nuestra democracia, es escupir contra todos los guatemaltecos y es atentar contra nuestra libertad.

¿Estamos dispuestos a seguir siendo machucados por personajes como Consuelo Porras o Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso o Fredy Orellana? Se han violado las cajas electorales, y con ello se han pasado de la raya, pues una vez que la cadena de custodia y el principio de preclusión se ha violado, el Tribunal Supremo Electoral ya no puede garantizar que el contenido de las cajas abiertas sea el mismo que recibió el 25 de junio y 20 de agosto. Entonces ¿para qué salimos a votar, si no se respeta y garantiza la integridad del proceso electoral? Están tocando fondo y con estas acciones el enfurecido pueblo podría levantarse en cualquier momento. ¿Será eso lo que buscan? Insto a todos a que nos unamos en manifestaciones pacíficas y no permitamos que nos provoquen a romper el orden.

El haber violado las cajas electorales equivale a una traición a la Nación. Vida Amor de Paz

¡Ya basta de abusos de poder! ¡Ya basta de actos de intimidación en contra de los ciudadanos legítimamente electos y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). ¡Ya basta de violentar las disposiciones de orden constitucional! Ya han llegado al colmo con las ilegalidades.

Es hora de que todos los sectores salgan a protestar pacíficamente, incluyendo tanto las cámaras e instituciones público-privadas como asociaciones y gremiales. A Dios gracias ya hay comunicados publicados desde las universidades privadas, hasta los gremios colegiados, e instituciones de la sociedad civil pidiéndole a la Corte de Constitucionalidad (CC) que asuma su mandato de mantener el orden constitucional, defendiendo la Constitución Política de la República frente a las actuaciones ilegales del MP y exigiendo que se respalde al TSE.

Teniendo Guatemala tantos problemas que resolver como la desnutrición crónica, la pobreza, el narcotráfico, el analfabetismo, la inseguridad y el desmedido tráfico, no es justo que ahora el MP nos agregue otro, induciendo a la ingobernabilidad e irrumpiendo la paz. No lo permitamos.

La función del MP no es la de intervenir ni contravenir al Tribunal Supremo Electoral, que es el máximo órgano constitucional, independiente de control político y la máxima autoridad en materia electoral. El TSE nos garantiza el derecho de elegir y ser electos, por lo que el haber manipulado y violado el MP las cajas electorales equivale a una traición a la Nación.

Por ende, quienes dirigen instituciones de Estado y no son capaces de respetar la pureza del proceso electoral, deben renunciar poniendo a disposición sus cargos. ¡La ciudadanía se los pide a gritos!