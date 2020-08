Mucho ánimo y mucho cuidado

Llevamos una semana de regreso al movimiento vehicular normal en la ciudad de Guatemala y vecindades. En el interior del país también es notorio el incremento en la movilización. Con el anuncio de apertura de centros comerciales, restaurantes, iglesias y transporte público urbano y extraurbano, estamos próximos a regresar a la normalidad.

Necesitamos poner cada uno su parte para recuperar un poco de lo perdido. José Santiago Molina

Aún falta abrir aeropuertos para vuelos comerciales, deporte profesional, lo académico —escuelas, colegios y universidades—, teatros y otros. Entiendo que aeropuertos están por abrir, que el deporte profesional en proceso de protocolos de bioseguridad, mientras que lo académico apunta a más espera, aunque afortunadamente muchos han podido seguir vía internet con clases de manera virtual.

El método del semáforo que la Coprecovid le presentó al Presidente de la República funcionará bien si las métricas que se establezcan son sensatas. Si son enredadas puede complicar la verdadera apertura de lo ya fue aprobado de abrir (en rojo) en una mínima parte de sus capacidades. Invito a los científicos a escuchar —o a seguir escuchando— a alcaldes y a los dueños de los negocios y los responsables de la administración de las iglesias para que juntos revisen esas métricas. De lo contrario pareciera que el semáforo en rojo y en anaranjado estará vigente muchos meses.

La propuesta de horarios escalonados que anunció el presidente Giammattei para el sector público y el sugerirle al sector privado iniciar en otro horario me parece sensato, sobre todo en el área metropolitana de la capital del país. Si el transporte público, que usan más de la mitad de los ciudadanos que se movilizan, puede operar al 50% de capacidad y con eso se busca evitar aglomeraciones en paradas de bus, no solo es sensato sino además necesario escalonarlo.

Veo con mucha alegría que quienes sestuvieron sin poder trabajar 19 semanas y quienes tuvieron sus negocios cerrados tengan ya la oportunidad de poder hacerlo. Lo que nunca entendí es por qué sí había autorización para que los mercados cantonales y municipales funcionaran mientras que los centros comerciales no la tuvieran. Ambos son importantes pero creería que es mucho más fácil de cuidar aspectos sanitarios en los centros comerciales. Los centros comerciales agrupan a 1900 empresas formales y generan 205 mil empleos entre directos e indirectos. Formalidad significa impuestos, lo cual le servirá al gobierno mucho para cubrir lo faltante de recaudación producto de la crisis de la pandemia. Leí en un boletín que esos impuestos que se dejaron de percibir suman alrededor de Q650 millones entre IVA e ISR. En la medida que el semáforo siga en rojo no mejorará mucho la recaudación por lo que es importante revisar esas métricas ya que son lugares que pueden cuidar a las personas.

Después de 20 semanas complicadas necesitamos poner cada uno su parte para recuperar un poco de lo perdido. Claro está que lo primero es la salud y si cada persona no se cuida y los que nos cuidamos no cuidamos a los demás la nueva etapa que inició el lunes pasado puede incrementar los contagios. Es sumamente importante generar ingresos porque lo que puede regalar el gobierno a quienes lo han necesitado no es suficiente. Además, eso que regala el gobierno lo debemos pagar los que contribuimos al país pagando impuestos.

Mucho ánimo para que nuestro esfuerzo sea gratificante en los ingresos y mucho cuidado porque una parte de los ciudadanos aún no comprenden que hay que usar la mascarilla, hay que guardar la distancia y hay que lavarse las manos con frecuencia.

Espero que el gobierno le dedique el tiempo, esfuerzo y recursos transparentes a la salud pública la cual requiere de entrarle a un nuevo diseño que pasa por revisar con profundidad la corrupción y la ineficiencia.