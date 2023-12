Navidad guatemalteca

La Navidad es una festividad que se celebra en todo el mundo, aún en países como China, Somalia, Brunéi, Corea del Norte y Tayikistán en los que existen prohibiciones para su celebración se realiza en muchos hogares en forma privada, en un ambiente de convivencia familiar. La celebración conmemora el especial acontecimiento de la encarnación de nuestro señor Jesucristo haciéndose hombre para redención de la humanidad. El nacimiento de Jesucristo marca un hito en la historia de la humanidad, y aunque un error de cálculo provocó que la fecha no coincidiera exactamente con el año de su nacimiento, el calendario occidental registra un antes y un después de Jesucristo.

La Nochebuena en Guatemala es una celebración única a nivel mundial. Sus posadas, nacimientos, cohetes y sus tamales hacen la diferencia. Samuel Reyes Gómez

En Guatemala la Navidad es especial, pues está rodeada de una serie de tradiciones, y se reviste de muchos colores, entre las tradiciones más populares se dan las posadas que simbolizan el peregrinaje de José y María a su salida de Nazaret a la ciudad de Belén, fue introducida a Guatemala por el hermano Pedro de Betancourt, una costumbre española a la que le hizo modificaciones sustituyendo al niño Jesús por las imágenes de José y María, en su recorrido se cantan villancicos navideños acompañados por instrumentos musicales como pitos de caña y barro, chinchines, tambores, conchas de tortuga y panderetas. En muchos de los hogares se acostumbra elaborar un “nacimiento” el que representa el Nacimiento del Niño Jesús en el que se colocan figuras artesanales de pastorcillos que dan culto al enviado del Señor, en el no faltan las figuras del Niño Jesús, José y María, un pesebre custodiado por un buey y una mula, y no pueden faltar los tres reyes magos.

Pero la celebración que en nuestro país es la que reviste la mayor importancia es la “Nochebuena” el 24 de diciembre, son las vísperas de Navidad, y en Guatemala es cuando se da la verdadera celebración, al esperar la medianoche compartiendo en familia, casi todos esperamos la medianoche en casa, listos para celebrar. A media noche se encienden fuegos artificiales, bombas, petardos. Ruidos intensos y humo llenan las calles de toda Guatemala durante por lo menos diez minutos celebrando el nacimiento de Jesús. Después vienen los abrazos y besos navideños deseando una feliz Navidad. Luego se entregan regalos, los niños permanecen despiertos emocionados para abrirlos, las familias intercambian regalos dándosele prioridad a los niños. Se sirven tamales, ponche o chocolate caliente.

Si algo recuerdan y extrañan los guatemaltecos residentes en otros países como Estados Unidos y Canadá es precisamente la Nochebuena. Les invade la nostalgia al no escuchar la cohetería que resuena durante muchos minutos y el no poder degustar un buen tamal, que, aunque se prepare en algunos de los hogares, por mucho cuidado que se tenga no sabe al rico sabor familiar guatemalteco, en donde en cada hogar adquiere un sabor peculiar. El intercambio de regalos no se da con la alegría guatemalteca, aunque sencillos se dan con mucho amor y sacrificio. Y cada año la Navidad guatemalteca es perfecta, por unas horas nos abstraemos de cualquier preocupación o problema y nos disponemos a celebrar.

Pero no debemos olvidar que el verdadero centro de esta celebración debe ser el Señor Jesús que se hizo hombre para redimir a la humanidad, no debemos eclipsarnos por el consumismo, ni por la adopción de costumbres de otros países, en el que han olvidado el verdadero motivo de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad es el increíble acto de amor expresado en Juan 3,16-17: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” Dios proveyó el camino para que pasemos la eternidad con Él. Dios dio a su único Hijo para ejecutar en Él el castigo por nuestros pecados. Él pago el precio completo y por esto estamos libres de condenación al aceptar este regalo gratuito de amor. Feliz Navidad a los guatemaltecos, que sea este un tiempo de reflexión y de preparación para una Guatemala mejor.