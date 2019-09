Networking y el poder de las relaciones

Iniciaremos este artículo con unas preguntas. ¿Si usted necesita establecer un contacto con un cliente potencial en una empresa cuántas llamadas le tomaría? Y de saber quien es esta persona, ¿le contestarían sus correos o llamadas? ¿Sabe usted como abordar a personas que podrían ayudarla en su negocio, proyecto o campaña de caridad? Y si tuviera una idea maravillosa y necesita inversionistas, ¿sabría a quién contactar?

Judy Robinett en su libro Networking estratégico menciona un dato interesante: “Más del 89% de los altos ejecutivos en empresas con ganancias de más de cien millones de dólares anuales dicen que la fortaleza de sus relaciones personales y profesionales tiene un impacto significativo en su capacidad de lograr resultados en los negocios. Entonces las preguntas: ¿cómo puedo conectarme con las personas de tal manera que contesten mis llamadas y me ayuden cuando lo necesito?”, “¿cómo puedo identificar y cultivar las conexiones importantes que aceleren mi éxito? La respuesta es networking.

Pero, ¿qué es el networking? Keith Ferrazi en su libro Never eat alone indica que el networking “son redes de personas que nos ayudan a crecer: personalmente, emocionalmente, espiritualmente, profesionalmente y económicamente”.

Sin embargo, entre todos los textos y capacitaciones que he recibido sobre el tema, muchos concuerdan que la esencia del networking es la generosidad. Ferrazi lo dice en su libro con una pregunta: ¿A cuántas personas has hecho exitosas? Ivan Misner, fundador de Business Network International (BNI), la red de referencias más grande del mundo, tiene como filosofía la frase givers gain —ganar dando—, ya que los profesionales miembros de esta organización se ayudan unos a otros con la idea de la ley de la reciprocidad. Todo esto es contrario al mundo de negocios que conocemos, donde escuchamos frases y palabras como: favores, comisión por contacto, mitad-mitad, y para mí qué, que me salpique algo o conectes.

El networking es una de las habilidades de negocios y vida más importante que debe tener una persona, porque a la gente le gusta hacer negocios con gente que conoce. Al final del día, los negocios no son mas que personas haciendo negocios con otras personas, pero qué acciones debo realizar para hacer crecer mi capital social.

Adjunto unos tips para iniciar a crear una estrategia de networking : Dar para recibir, debo enfocarme primero en cómo puedo ayudar a mi red antes de pedir algo. 1. Hacer networking debe ser un hábito, en cualquier momento y en cualquier lugar debo conocer gente para ir fortaleciendo mi red. 2. Tener una meta —profesional o personal-, me ayuda a saber con quién debo hacer networking para lograr este objetivo. Hacer networking no se trata de conocer muchas personas, sino a las personas correctas.

3. Tener un interés genuino en ayudar a otro, pensar más en el otro que en mí. Cómo puedo ayudar a la otra persona a lograr su éxito. 4. Introdúzcase en un nuevo proyecto dentro de la empresa que le obligue a aprender nuevas habilidades, tome el liderazgo en organizaciones asociaciones, equipos deportivos en los que usted participa.

5. Participe en seminarios, capacitaciones de su interés y en otros que no tengan nada que ver con su profesión o interés. 6. En cualquier reunión si quiere conocer a alguien no le venda de inmediato, inicie la conversación preguntando y escuchando a esta persona, sonría, recuerde el nombre, apunte en la tarjeta que le dieron dónde la conoció y algún dato de referencia para acordarse.