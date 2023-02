No hay derecho a bloquear el paso a nadie

Algunos miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) decidieron bloquear puntos importantes en las principales carreteras del país. Protestan para que el binomio presidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), en el que Thelma Cabrera y Jordán Rodas van de candidatos a presidente y vicepresidente, sean inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, a modo de poder participar en las próximas elecciones generales del país.

Todos tenemos derecho a manifestar nuestra inconformidad, pero no tenemos derecho a hacerlo violando derechos ajenos. Ramón Parellada

El problema debe ser resuelto en el TSE y en los tribunales de justicia del país; no en las calles. Todos tenemos derecho a manifestar nuestra inconformidad, pero no tenemos derecho a hacerlo violando derechos ajenos. Podemos ir al Parque Central o a los diferentes parques centrales de las distintas municipalidades, invitar a periodistas, y podemos hacerlo los días en que menos afectemos a las demás personas. Pero no, se les ocurrió bloquear desde temprano en la mañana hasta la 1 p.m. las principales carreteras del país, impidiendo el paso a todo el mundo. No les importa si son personas que van a su trabajo, llevan productos perecederos, jóvenes que tienen que ir al colegio a estudiar, turistas, personas que tienen una cita médica o de lo que sea y que la han estado esperando desde hace mucho tiempo, e incluso enfermos o accidentados que tienen urgencia de llegar pronto a un hospital.

No hay derecho a impedirle el paso a nadie porque no se justifica ningún derecho que viole otro derecho. Ahora ha sido Codeca. En el pasado han sido los salubristas, los maestros, los excombatientes del Ejército, los transportistas, etc… No importa quién sea, no tienen derecho a impedirle el paso a nadie. Todos luchan por sus propios intereses, por sus propias causas. ¿A cuenta de qué los demás deben sufrir las consecuencias de esas luchas?

El miércoles pasado, el bloqueo ocurrió en 14 puntos claves de las carreteras más importantes del país. Me llamó la atención lo que ocurrió en el kilómetro 117 de la carretera Interamericana, donde comunitarios de Las Trampas decidieron retirar las rocas, palos y demás obstáculos que habían colocado los manifestantes para liberar ese lugar. Esto fue un acto de valentía, ya que los manifestantes que dicen ser pacíficos no lo son, les quitan las llaves a los primeros que llegan y se vuelven agresivos si estás solo y tratas de pasar. Los comunitarios, desesperados, decidieron quitar los obstáculos y liberaron el paso. La policía, mientras tanto, como siempre lo hace, solo está de observadora. Vaya consuelo. Y no me refiero a que la policía debió actuar contra los comunitarios. Debió actuar contra los que estaban impidiendo el paso de los demás. En uno de estos bloqueos apenas había 13 manifestantes provocando varios kilómetros de filas de vehículos de todo tipo. No hay derecho.

Al país le urgen inversiones y estas acciones las ahuyentan. El primer día de trabajo de una nueva fábrica en San Marcos fue improductivo, pues los trabajadores no pudieron llegar, por los bloqueos. Nadie tiene derecho a impedir la libre locomoción de los demás. Justo se afecta a los más pobres del país. Se violó el derecho de estas personas a movilizarse libremente y trabajar.

Thelma Cabrera y Jordán Rodas no deberían avalar dichos bloqueos. Independientemente de si tienen derecho o no a participar, deberían revisar cuáles son los procedimientos para reclamar sus derechos y no ser cómplices de la violación de los derechos de los demás. Al contrario de lo que Rodas dijo en una entrevista, considero que están perdiendo votos con estas acciones.