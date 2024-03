Fuera de la caja

En el 2008, compré el libro Never eat alone, Nunca coma solo, de Keith Ferrazi. Era el primer libro de networking que conocía y fue así como empezó mi deseo de aprender más sobre ese tópico. Pero, lo más importante fue que surgió en mí la motivación para enseñar a otros sobre su importancia. El libro cumple 20 años y considero a Keith como un mentor que, a través de sus libros, cursos y posts, sigo aprendiendo sobre relaciones humanas. En diciembre del 2012 tuve el gusto de conocerlo en Antigua Guatemala, ya que, a través de su fundación y junto a un grupo de amigos, ayudaban con becas de estudio a personas de las comunidades de los alrededores de esa hermosa ciudad colonial. Me quedé con él y su equipo durante varios días, como intérprete y colaborando con su altruismo. El networking me permitió compartir con uno de los mejores networkers y seres humanos que he conocido.

Nunca comas solo, de Keith Ferrazzi, es más que una simple guía de networking; es una invitación a transformar la manera en que nos relacionamos en el ámbito profesional y personal. Ferrazzi despliega su visión de un networking basado en la autenticidad, la generosidad y la creación de vínculos profundos, argumentando que el éxito verdadero proviene de relaciones construidas sobre la confianza y el apoyo mutuo. Aquí hay un resumen fluido de las lecciones clave sobre networking que el libro ofrece:

El corazón del enfoque de Ferrazzi hacia el networking yace en la idea de que las relaciones deben ser auténticas y recíprocas. Lejos de ser una simple acumulación de contactos, el networking efectivo se trata de cultivar amistades y asociaciones genuinas donde el dar y recibir sucede de manera natural. Este enfoque empieza por uno mismo, siendo auténticos y transparentes en nuestras interacciones, mostrando vulnerabilidad y disposición a ayudar sin esperar nada a cambio.

Ferrazzi enfatiza la importancia de estar constantemente en la búsqueda de oportunidades para conectar con otros, ya sea en eventos formales, reuniones informales o incluso en comidas. “Nunca comer solo” simboliza la idea de aprovechar cada momento para nutrir y expandir nuestra red de contactos, manteniendo siempre una actitud proactiva hacia la creación de nuevas conexiones.

La generosidad es otro pilar central del libro, promoviendo la idea de que ofrecer nuestra ayuda, conocimiento y tiempo son la mejor manera de fortalecer y ampliar nuestra red. Este enfoque generoso no solo nos posiciona como líderes y referentes en nuestros campos, sino que también fomenta un entorno de colaboración y apoyo mutuo.

El seguimiento es crucial. Ferrazzi destaca que las interacciones iniciales son solo el comienzo y que mantenerse en contacto a través de gestos personalizados y significativos es lo que realmente cimienta las relaciones. Esto puede ser desde una nota de agradecimiento hasta compartir un artículo relevante o simplemente hacer una llamada para saber cómo está alguien.

En la era digital, Ferrazzi reconoce que las herramientas en línea nos ofrecen maneras sin precedentes de mantener y expandir nuestras redes. Sin embargo, advierte que estas herramientas deben usarse para complementar, y no reemplazar, las interacciones cara a cara, las cuales siguen siendo insustituibles para construir conexiones verdaderamente profundas.

Por último, Nunca comas solo nos enseña que el networking efectivo no es una estrategia meramente profesional, sino un enfoque vital para la vida. Construir una red de personas, que nos apoyan y a quienes apoyamos, no solo enriquece nuestras carreras, sino también nuestras vidas, llenándolas de relaciones significativas y duraderas.

Los invito nuevamente a seguir mi pódcast The networker, en Spotify, para que podamos seguir aprendiendo sobre esta gran herramienta llamada networking y nunca coma solo.