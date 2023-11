Octubre Negro llamó el vocero del grupo Comerciantes Unidos, en un video difundido en redes sociales, al resultado del mes. A quienes le he preguntado en la capital, Costa Sur, Quetzaltenango y Petén cómo les fue en octubre, todos me han dicho que mal. Hay suficiente evidencia en medios de comunicación, redes sociales y videos que circulan en WhatsApp de lo que pequeños productores y comerciantes perdieron de sus cosechas y de su venta durante los bloqueos ilegales.

Respetémonos, dialoguemos y avancemos. José Santiago Molina

La percepción de muchos es que el que llamó a los bloqueos ilegales y que luego los aplaudió el 5 de octubre en Enade 2023 y en un video a ocho días de inicio fue el presidente electo. Después en un evento el miércoles 11, en la Plaza de la Constitución, cuando leyó una carta al presidente de la República, indico que él no tenía nada qué ver y que asistiría al diálogo convocado por la OEA como testigo. La posterior convocatoria de la Embajada de Estados Unidos a una mesa de diálogo entre los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y otras organizaciones sociales campesinas con representantes del Cacif y de Fundesa tuvo el logro de que los que bloqueaban entendieran que era ilegal y que tenían a una ciudadanía molesta y afectada, por lo que decidieron manifestar de otra manera. Luego, el presidente electo llamó a mesa de diálogo a los mismos actores y logró que se hiciera un comunicado, no firmado por todos, que titularon Acción por la democracia.

Toda acción tiene una reacción, y luego hay consecuencias. Por lo que escucho, imagino que la popularidad del presidente electo se redujo importantemente en el Octubre Negro y la ciudadanía aumentó su molestia a los bloqueos ilegales. Los que ahora manifiestan pacíficamente, sin interrumpir la libre locomoción, que tienen el derecho de hacerlo y lo hacen de acuerdo con la ley, seguramente seguirán haciéndolo hasta que se les acaben los fondos o hasta que logren el objetivo. En las marchas del viernes y sábado fue notorio el acarreo. Seguramente el costo de esto ha de haber sido grande.

Guatemala no debe caminar por la ruta de los bloqueos ni de la polarización. Es notorio que la ciudadanía guatemalteca busca la libertad como primer principio y las oportunidades como el camino al desarrollo. En cada rincón del país donde se fue dando la libertad de locomoción y donde no fueron amenazados por autoridad local comunitaria o de organizaciones sociales, rápidamente se pusieron a trabajar.

La pandemia nos demostró que como ciudadanos y como sociedad somos luchadores. Ahora también. No dejemos que los malos políticos y que la desinformación en medios de comunicación y en redes sociales nos confronten. La ruta del diálogo es correcta y la búsqueda del desarrollo económico y social es el camino por seguir.

Las instituciones fueron creadas cada una para un propósito y hay que dejarlas que funcionen, pero a la vez hay que vigilar que cumplan con su mandato y rindan cuentas. Un día escuché decir a Iván Velásquez, el excomisionado de la Cicig, que los tiempos jurídicos no van de la mano de los tiempos políticos, y como que en el caso del MP los tiempos jurídicos no los alinearon a los tiempos políticos. Si hubiera sido alineado, quizá no se hubiera habido un Octubre Negro.

El período electoral terminó el 31 de octubre. Ahora toca trabajar en lo que nos une a la inmensa mayoría: fiscalizar los fondos públicos, exigir transparencia y velar por que los gobernantes de turno inviertan en educación, salud pública y en infraestructura eficiente, y sin corrupción, y en la seguridad ciudadana, para que tengamos libertad y clima para generar oportunidades.

Respetémonos, dialoguemos y avancemos. Que venga un lindo noviembre, cada uno haciendo lo que crea conveniente, pero dentro del marco legal. Y ojo con la desinformación; hay que tener mucho cuidado. El diálogo debe prevalecer.