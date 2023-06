Parte 2: Mes de elegir para 4 años

Somos afortunados de que en Guatemala la democracia es el sistema político que rige y que hay elecciones libres cada 4 años. Sin embargo, estas elecciones han sido las más cuestionadas desde 1985, por el manejo político en instituciones electorales como el Tribunal Supremo Electoral a nivel de sus magistrados y del Registro de Ciudadanos. También ha sido cuestionado el manejo político o corrupto en instituciones del sistema de justicia, como algunos juzgados. Afortunadamente, hemos tenido en la mayor parte de los casos resoluciones serias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.

Los invito a analizar seriamente esta semana por quién votar. José Santiago Molina

Estamos a escasos 6 días de elegir por cuatro años a concejos municipales, diputados y binomio presidencial. “La construcción de un Estado democrático se realiza día a día, observando la ley, cumpliendo con la Constitución”, dijo en un mensaje un candidato hace dos días. Es totalmente cierto y nos corresponde a los ciudadanos velar por que se cumpla la ley.

En el 2024, es necesario modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fue muy mal reformada en el 2016. Lo primero que hay que modificarle es el sistema caduco de elegir a los diputados. Debemos elegir con listados abiertos (por nombre) y no por planilla, como primer punto. El Congreso de la República es el organismo de Estado de mayor representatividad política. Sin embargo, cada vez está más desprestigiado. Hay algunos diputados señalados por involucramiento en actividades ilícitas y otros por involucramiento en actos de corrupción. Hay otros que casi no asisten y hay otros que sí asisten pero que no participan en el debate legislativo. Pero debemos votar el domingo 25 y debemos elegir a quienes mejor consideremos puedan cumplir con el rol de legislador. Analicemos esta semana los nombres, sus hojas de vida y seamos conscientes a la hora de emitir el sufragio.

El partido que gobierna va a lograr la elección de unos 30 a 40 diputados, dada la estrategia de participar con muchos candidatos a las alcaldías con alcaldes que ejercen el cargo que la mayor parte no fueron electos por Vamos, pero que con la estrategia de inversión en el año electoral lo están haciendo. La UNE, que tiene una base importante en el área rural, logrará un número similar al partido de gobierno.

Nos toca elegir al binomio presidencial y al jefe de Estado entre 22 binomios, pero considero que hay tres que resaltan de acuerdo con encuestas serias: 1) La candidata Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista, que propone lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, y facilitar la inversión en el país para la creación de empleo permanente y sostenible por parte de los emprendedores y empresarios. 2) La candidata de la UNE que ha participado en dos ocasiones perdiendo contra Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, la ex primera dama Sandra Torres, que propone principalmente ayuda social a la población necesitada. Y 3) el candidato del recién creado partido Cabal, pero que compite por segunda ocasión, Edmond Mulet, que en su carrera política pasó del MLN a la UCN y luego trabajó varios años en la ONU, que propone de todo para todos los públicos.

Si Carlos René Pineda hubiese seguido en la contienda, probablemente ganaría la elección, por ser el candidato diferente. Es un empresario agrícola y piloto aviador que en su campaña en redes sociales resaltó el trabajo y lo necesario para que el país progrese. Eso fue lo que le gustó a la población. Desafortunadamente, el partido que lo reclutó no hizo las asambleas como legalmente correspondían y lo retiraron.

Guatemala tiene la oportunidad de elegir libremente, por lo que los invito a analizar seriamente esta semana por quién votar. Hay otros candidatos serios que en las encuestas no tienen oportunidad pero que, si es el mejor, vote por ese candidato.