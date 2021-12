De nuevo escuché la canción “Patria y Vida” de Yotuel. Canción que el cantante hizo junto a December Bueno, Gente de Zona, Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo y Funky. Esta canción, que fue lanzada en febrero de 2021, se popularizó durante las protestas del 11 de julio en Cuba, cuando los cubanos, hastiados de la dictadura, salieron a las calles a gritar “Libertad”.

No es posible que en pleno siglo XXI se sigan tolerando dictaduras a base de terror y falta de libertad. Ramón Parellada Cuadrado

Aunque algunos atribuyen las protestas a la crisis sanitaria debida a la pandemia y la falta de medicinas y alimentos, la realidad es que las protestas se dieron porque la gente ya no aguanta más sin libertad. No es posible que en pleno siglo XXI se sigan tolerando dictaduras a base de terror y falta de libertad. No es posible que se sigan violando los derechos individuales más fundamentales de la gente, como lo es el derecho a la vida, la propiedad y la libertad, por la razón que sea. Cuba es una dictadura sanguinaria que ha sobrevivido más de 60 años a base de un aparato estatal de represión brutal. Quienes critican otros regímenes democráticos del mundo y defienden el cubano se hacen los locos al no denunciar las atrocidades de ese y otros regímenes similares.

Patria y vida es una canción de protesta contra toda esa dictadura, una canción llena de verdades y sensibilidad extrema pidiendo a gritos que se acabe es fatídico régimen y se recobre la libertad que se extinguió en 1959. El próximo año será clave para ver si las cosas cambian. Después de la protesta de 11 de julio, las cosas parecen ir tomando cierta inercia, y aunque el pasado noviembre no prosperó otra nueva protesta, el ambiente está caliente para que algo cambie en la isla.

Qué hizo el gobierno de Díaz-Canel. Pues lo de siempre, decir que las protestas eran criminales y contrarrevolucionarias y mandar a toda su guardia represora a dar palo a diestra y siniestra, además de meter presos a algunos manifestantes y desaparecer a otros. Culpó a Estados Unidos como siempre lo hace y utilizó su mecanismo de mercadeo para desmentir las verdaderas causas de las protestas. Algunos cubanos han sido condenados a varios años de prisión por haber protestado. Condenados en juicios viciados de inicio a fin para poner, como siempre, el ejemplo del miedo y terror al resto de la población. Es la forma que tiene el gobierno de disuadir más protestas. Eso sí, ellos pueden protestar en favor del gobierno, pero nadie puede protestar en contra.

Vuelvo a la canción de Yotuel porque tiene mucha verdad, y al escucharla se siente la desesperación para que las cosas cambien. Parte de la letra habla de las miserias que viven los cubanos. “Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos. Lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre. Por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.” Y termina la canción así: “Patria y vida, sesenta años trancado el dominó”.

El régimen dictatorial de Cuba debe cambiar. Estoy seguro de que si el sistema cambia y retorna la libertad, además de respetar la propiedad y la vida de las personas, el país será uno de los más prósperos de Latinoamérica. El resto de los países influenciados por Cuba irán cambiando también al retirar ese aparato de terror que asesora a Venezuela y otros países. ¡Patria y Vida!