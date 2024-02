Urbanismo y sociedad

Planificación regional y ordenamiento

Las ciudades son el resultado de un procesos económico y social.

La Metrópoli debe estar estructurada a través de anillos que incluyan la estructuración, zonas de multiusos y definir las densidades con sus propios sistemas de ordenamiento. La Planificación regional debe ser descentralizada a través de la organización del tránsito.



El área metropolitana ya hoy alcanza casi 5.103.685 millones de habitantes y contiene un amplio sistema mezclado de vehículos de transporte privado y de grandes furgones.

El servicio de transporte está constituido principalmente por el servicio de buses urbanos; sin embargo, se destaca la importancia de las líneas de transporte masivo promovidas por la Municipalidad de Guatemala.

Las calles de la ciudad de Guatemala se encuentran completamente colapsadas.





De acuerdo con la SAT, hasta el 31/12/2023, a nivel nacional el parque vehicular era liderado por autos particulares (2,405,999), y seguidamente por motocicletas (2,404,796). El parque vehicular que circula en el país aumentó en un 88.4% en una década, haciendo que las calles de la ciudad de Guatemala se encuentren completamente colapsadas. Esta ciudad no se diseñó para que circulara una cantidad tan grande de vehículos como la actual, que genera muchos problemas de diferente índole como la inhalación del aire contaminado, el ruido, la aglomeración, etc.

Según el sistema mundial de carreteras, en lo que respecta al volumen, densidad y velocidad, esta debe estar determinada para cierta obra vial. La mayor preocupación de los conductores respecto de la calidad del servicio tiene que ver con la velocidad de circulación, pero este parámetro no es adecuado para medir la eficiencia y definir los niveles de servicio, ya que existe un amplio rango de volúmenes de tránsito para los cuales la velocidad se mantiene relativamente constante.



En las redes urbanas de alta densidad de tránsito hay claras ventajas de usar ordenadores para armonizar su control a las exigencias de equilibrio y flujo. Otros métodos implican la administración planificada del espacio público de las calles a través de asignaciones de carril, control de aparcamiento, prohibiciones de giro, sistemas de calles de un solo sentido y esquemas de flujo de la masa de vehículos.



Si bien el flujo vehicular está dado por los parámetros vehiculares y otras características, la relación entre estos tres parámetros (volumen, densidad y velocidad) van ligados para que el sistema vehicular se complemente en volumen y densidad, que es importante conocer para saber cómo se utilizan cada uno de estos parámetros. Por lo que se debe tener en cuenta que a la hora de aplicar el sistema volumétrico en una vía de comunicación, es la densidad la que muestra el número vehicular, bien sea por canal o tramo de una vía, por lo cual los volúmenes diarios se utilizan en los sistemas de planeación: sistemas de calles de un solo sentido, rotondas y giros complejos de tránsito, control de señales de tránsito coordinadas en tiempo y vinculadas, cruces con señales controladas, pasos señalizados de peatones y ciclistas; carriles selectivos para buses, taxis y ciclovías; prioridad para los buses en las señales de tránsito, circuito cerrado de televisión para vigilancia del tránsito, carriles de vehículos con alta ocupación y otros métodos de control de carril; sistemas de información al conductor mediante paneles de mensaje variable.