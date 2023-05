Política compuesta

Fabius Maximus, parte de la fuerza militar romana, ganaba sus batallas a través de un lento agotamiento de sus enemigos más que por una acción confrontativa y violenta. Hacia el año 1884, Thomas Davison funda en Inglaterra un pequeño grupo de intelectuales que pretendían un cambio social a partir de tales ideas y la denominaron “sociedad fabiana”.

“Los políticos alquilan párrocos y gratifican sacristanes”. Carlos Riga José Miguel Argueta

Menciono el tema debido a que las actuales elecciones, con un exquisito, académico análisis del periodismo de opinión de este prestigioso medio, precisamente el día del trabajador hizo un análisis de la pléyade de candidatos, que en suma están interesados por la distribución de la renta nacional, ya que la misma ha ido ordenándose con el aparecimiento de sistemas de control de la inteligencia artificial. Estas ideas influyeron en los sistemas del laborismo inglés.

Por otra parte, el escritor ecuatoriano Raúl Andrade, miembro del periódico El Telégrafo, donde escribía bajo el seudónimo de Carlos Riga, decía de las ideas traídas de Europa que los políticos “alquilan párrocos y gratifican sacristanes”, procurando sobre bases teológicas hacerse de acciones pragmáticas que gusten a las personas para lograr el ejercicio del poder.

Estas ideas las uno a la necesidad fundamental de los guatemaltecos, que corresponde a cosas, así tenemos o no carreteras, agua, seguridad. Corresponde fundamentalmente al deterioro mayoritario que comienza en la Casa Presidencial y termina en cada sector de la población. El rápido y acelerado crecimiento de familias desintegradas por carencia de un rigor sobre la base fundamental de un Estado, que es el ordenamiento de la familia.

Hay un eje espiritual hispánico unido a la conmemoración del Día de la Madre, que puede producir en Guatemala ideas equivocadas como aparecen en varios candidatos hacia una teocracia de signo protestante que paulatinamente se convierte en una religión de Estado y pretenderá ese giro hacia el pasado con el derrocamiento de Fernando Romeo Lucas García y el eslogan de no miento, no robo, no abuso.

El fin de esto tuvo un efecto contrario en la elaboración de la Constitución propiciada por el general Óscar Humberto Mejía Víctores, convirtiendo a Guatemala en uno de los pocos países donde las leyes constitucionales violan flagrantemente y discriminan a los ciudadanos de una manera antojadiza, irreverente y manipuladora.

Tal ejemplo, se ensayó en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde las órdenes de juez no tienen impacto en la acción de los que detentan el Consejo Superior Universitario, fundamentando en una conciencia arbitraria lo que hacen, basados en una seudoideología que obnubila toda fuerza discrepante y envenena cualquier movimiento a favor de la familia guatemalteca.

Se pierde el sentido de la familia y en su lugar surgen núcleos políticos familiares en los cuales se aglutina el voto y se dirigen a la población sin que interesen valores, dignidad y una verdadera construcción de una economía digna y próspera para el país.

Muchos de los actores políticos tienen un discurso de banalidad, unida a intereses de empresarios y obreros en un mismo sistema, que ni es productivo ni devuelve a las familias de unos y de otros esa estabilidad que la organización de un contrato social debería poseer.