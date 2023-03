Politiqueros ignoran estas condiciones

La cercanía de las elecciones y la seguridad de la desconfianza en sus resultados obliga a conocer criterios diversos sobre algunas de las bases de la ciencia política. Esto facilita la escogencia correcta de por quién votar, no porque el candidato cae bien o no, sino porque tiene posibilidades reales. Es muy difícil a causa de la multiplicidad de aspirantes, divididos entre quienes tienen una agenda extraelectoral y por ello no les interesa ganar y los ingenuos engañados e ilusionados. Ninguno tiene conocimiento y a veces tampoco interés en ser políticos; se conforman con la politiquería. Esas bases deben ser conocidas por los votantes, en especial los desmotivados a causa de las traiciones de quienes han gobernado.

El filósofo político Santiago Armesilla (1) toca temas muy actuales en nuestra realidad y explican en mucho las razones del subdesarrollo o inexistencia de la política en Guatemala. Para él una nación política plurinacional y pluriétnica es incompatible con una democrática y representativa, por depender de un previo desarrollo político-social-étnico • Hay populismo de izquierda o de derecha (Maduro y Trump). • Es mítico, oscuro y confuso hablar de ambas en solitario. Sus ideas nacen cuando existe la otra, y sus ideas y planes políticos desaparecen al carecer de alcance universal, ni pueden aplicarse a cualquier sociedad y cualquier momento. ¿Caras de una misma moneda

• Puede existir el centro político, dependiente de cómo son los extremos y valores sociales. No está al medio, sino en un lugar entre el centro-izquierda, tendiente al liberalismo progresista, y centro-derecha, tendiente al liberalismo conservador. No se mantiene en el mismo lugar, al depender del momento histórico y divisiones sociales internas. ° El liberalismo propugna la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad. Hay una libertad negativa, ausencia de coacción, o positiva: capacidad de acción. Considera antinatural todo lo que vaya en contra de la propiedad privada y del comercio libre. Lo bueno, lo útil y lo natural se confunden. (También, a mi juicio, le otorga demasiada importancia a lo económico.)

La política debe ser seria y llenar condiciones, así como quienes participan. Por no serlo, en Guatemala sólo hay remedos. Mario Antonio Sandoval

• El poder corrompe y si es absoluto, corrompe absolutamente. (Lord Acton, inglés). Esa corrupción es inmoral porque distorsiona el papel de las instituciones públicas para lograr el bien común. Destruye los sistemas legales, mina la confianza ciudadana, instrumentaliza a la persona humana, utilizada para lograr intereses egoístas, individualistas, de cinismo e e ilícitos intereses. En las democracias actuales han roto la moralidad y el consenso éticos.

• Las religiones dentro de la política tienen el problema de adeptos con diversas ideas políticas, porque su ideología es distinta, pero debe definirse su significado y objetivos. • Una ideología puede justificar un sistema social injusto cuando tiene la fuerza para hacerlo. Todas estas simples ideas son ignoradas por quienes detentan el poder en Guatemala y muchos otros países. Los votantes deben buscar en los mensajes politiqueros si algún aspirante tiene conciencia de esto. Al preguntarse y responderse a sí mismo cuál llena algunas de las tácitas condiciones del libro, se facilita por quién votar conscientemente. Queda por hacer un análisis de los autodenominados partidos políticos y sus miembros.

