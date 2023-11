Un circo llega al pueblo y se instala. Los malabaristas, trapecistas, domadores y payasos se dedican a asaltar a transeúntes y robar en las casas; leones y tigres devoran a los animales domésticos. Llega el MP al circo y apresa al chofer de un camión, por estar mal estacionado.

Hay mucha tela para especular con relación a las recientes epopeyas del Ministerio Público (MP). “Por la madriguera del conejo” es un modismo que viene de la novela Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (1865) de Lewis Carroll. Alicia ve a un conejo y lo persigue, se mete a su madriguera, sufre una larga caída y aparece en el país de las maravillas. El modismo se refiere a meterse a algo en honduras y aparecer en un lugar extraño; iniciar un recorrido que es particularmente raro, problemático, difícil y complejo, que se hace más caótico a medida que se desenvuelve. Un hoyo en el que se cae a un estado complejamente bizarro, confuso y desorientador del cual es difícil salir. Eso es lo que ha hecho el MP.

Un reportaje de PL (17/11/23) informa que el MP coordinó a través de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, 31 allanamientos para cumplir con 27 órdenes de captura. Detuvo a una excandidata a diputada de Semilla, a un decano, dos catedráticos y un estudiante de la Usac, señalados de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita. Solicitará que se le retire el derecho de antejuicio al binomio presidencial electo y a varios diputados.

En mayo de 2022, “los estudiantes” tomaron las instalaciones de la Usac, ocupación y bloqueo que duró más de un año. Cuando se lee “los estudiantes”, evoca la imagen de jóvenes en la frontera de la adultez que, por su romanticismo, e ingenuidad —nunca por malicia— creen que su ardiente deseo de salvar al mundo de la injusticia les justifica atropellar los derechos de los demás. Nada que ver. Causaron muchos daños, robaron equipos y violentaron el camino de la educación a miles de estudiantes. Los auténticos autores intelectuales y materiales deben enfrentar consecuencias.

Según el MP, Arévalo, Herrera y varios diputados “usaron la disputa por la elección de rector de la Usac y la toma de sus instalaciones para hacer política partidista”. Además, aplaudieron la toma de la Usac a través de mensajes en redes sociales. Lo primero —que la Usac es avispero, criadero de cuadros y trampolín de actividades políticas— es práctica de larga costumbre. Lo segundo, expresar opinión en redes sociales no es delito.

Veo dos grandes errores del MP en este caso. El primero es que descalifica futuras acciones que puedan ser legítimas y justificadas. Con todos los transes y negocios oscuros que supuestamente ocurren en el Congreso, el MP incurre en gran gasto de munición y desgaste para perseguir a diputados en un caso hecho por sastre para hacerse las víctimas. Es una distracción inútil que no persigue a los peces, gordos o flacos: ni siquiera se acerca al cuerpo de agua. La Usac es un espectro delicado, desde hace décadas un “territorio liberado” con sus propios feudos, caudillos, bandas, creencias y cultura. Su necesaria sanación y reencauce a dedicarse a la educación y la ciencia podría darse en el futuro, pero no será por este caso que promueve el MP. El segundo problema es que el MP ha reforzado la percepción de que no se ocupa de asuntos importantes y vuelca su esfuerzo a deslegitimizar el resultado de las elecciones.

Con seguridad hay mucha limpieza que se podría hacer con la escoba de la justicia en el Congreso y la Usac; este caso no es la mejor causa u ocasión.