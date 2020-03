Presidente debe escuchar otras voces constructivas

Este artículo simplemente menciona una serie de ideas, con el fin de ayudar a los encargados a tomarlas en cuenta, adaptarlas o aplicarlas, así como de criterios. 1.- El gobierno ha protegido con sus medidas a las grandes empresas, pero ahora debe hacerlo con las medianas, pequeñas o microempresas, por ser el sostén de la sociedad, su orden y también la economía. Esto lo justifica el concepto del capitalismo y el de la libertad. Los números son claros: hay 378 mil empresas de todo nivel; el 97% (más de 366 mil) dan sustento a 1.5 millones de familias. El 1.5% son grandes y medianas, y todas juntas representan el ingreso de 4.9 millones de guatemaltecos. Esta ayuda a dichas empresas tiene objetivos en cierta manera distintos a aquellas apoyadas, lo cual en sí no es negativo.

Urge un equipo de análisis de las ideas coincidentes expresadas por los columnistas de diversos criterios ideológicos, políticos y económicos. Mario Antonio Sandoval

2. El dinero debe ser gastado en forma lógica: mayor cantidad para todo lo relacionado con quienes luchan: médicos, internos, enfermeras, así como medicamentos. Es grotesco y absurdo emplearlo para pagar acuerdos salariales de pactos colectivos producidos por los contubernios entre los gobiernos anteriores y el liderazgo sindical corrupto, como el de educación. Se puede reducir el sueldo de funcionarios, empezando con el presidencial —el más alto de Latinoamérica—, el gabinete, las directivas de las entidades estatales, así como viajes, plazas fantasmas, incluyendo también a las municipalidades, demasiadas de ellas convertidas en centros de pillaje y de decisiones corruptas con consecuencias directas serias durante un enorme plazo de tiempo.

3. Han salido a luz números claros: en el país hay 378 mil empresas. Las medianas y pequeñas dan sustento a casi un millón y medio de familias: el 1.5% son grandes y medianas, lo hacen con 480 mil familias. El 70% son informales y dan sustento a 4.9 millones de guatemaltecos. La crisis apenas comienza; es impostergable actuar para evitar hambruna y pillaje. Los pequeños empresarios deben ser ayudados con cambios en la banca, los intereses (por ejemplo, de tarjetas de crédito o préstamos). Implica escuchar a los conocedores, como esas docenas de médicos chapines residentes en el extranjero y firmantes de una carta abierta para hacer sugerencias y señalar errores. Esa es una forma de colaborar a la unión solicitada por el mandatario.

4. En cuanto al Congreso, merece mención haber incluido protecciones para “personas políticamente expuestas”. Da náusea: es una forma burda de los diputados para proteger sus acciones escondidas en oenegés y pequeñas empresas. El presidente no cuenta ni con su propia bancada: entre los opuestos a diferir pagos de luz, agua y teléfono figura el partido oficial. Son una pandemia social, entre ellos el presidente y vicepresidentes del Legislativo, y gente de los pseudopartidos Humanista, Unionista, Valor, UNE, Todos, Viva, Bien, UCN, Valor, Winaq, Creo y FCN. Un ahorro concreto saldría de sacar a Guatemala del inútil Parlamento Centroamericano, vergonzoso refugio de politiqueros, parentela o amiguetes o amiguitas.

5. El presidente no necesita ideas sesudas ni complicadas, sino claras, las presentadas por los columnistas, sin importar su signo ideológico. He visto coincidentes sugerencias entre quienes tienen pensamientos disímiles y contradictorios. Debe haber en el equipo de gobierno un analista de la prensa de opinión y la informativa. Giammattei no puede leer o decidir todo, y por eso debe haber una asesoría eficiente y bien intencionada, pero los análisis deben emanar de gente cuya tarea sea únicamente esa. El Estado tiene un papel para ayudar a los afectados a no morirse de hambre, pero ello implica cambios. El ejemplo es la mejor manera de convencer cuando hay sacrificios en lontananza. Una nueva tarea fundamental es informar a la población de la casi segura ampliación del toque de queda, con algunos cambios. Es imposible predecir cuánto durará.