Propuesta para reactivar la economía

Guatemala cerró su economía y por ser un país pobre ha pegado durísimo a los sectores más vulnerables de la población. Con una economía informal que ronda el 70%, y si no trabajan no comen. Un 30% de los hogares de la población rural están en riesgo de inseguridad alimentaria. Urge abrir la economía. De esta cuenta, y en base a conversaciones con amigos y colegas de diferentes grupos, sugiero un plan de reactivación inmediata. Las medidas que se implementen afectarán dinámicamente a la economía. Veamos:

Reducir al 15% el impuesto sobre la renta. Esto afecta la capitalización de recursos, debido a la reinversión de utilidades, permitiendo un incremento en la creación de riqueza y oportunidades para todos. Implicará unos Q7 mil millones menos de recaudación.

Con una economía informal que ronda el 70% y si no trabajan no comen. Ramón Parellada Cuadrado

Eliminar ISO. Impuesto temporal que se volvió permanente y afecta el flujo de caja de las empresas. Serían unos Q4.7 mil millones.

Devolver crédito fiscal de inmediato. Un estudio del CEES reveló que se habían acumulado por devolver unos Q475 millones del 2011 a 2019. Ayudará a las empresas en su flujo de caja. La auditoría se haría después.

Crear una cuenta corriente entre todos los impuestos. Cualquier saldo a favor del contribuyente se podrá acreditar para otros impuestos, sean cuales sean.

Eliminar todos los aranceles (bajará el precio de los productos importados y locales, activará el comercio internacional e incrementará la demanda de divisas). Serían Q2,700 millones, aproximadamente.

Crédito fiscal por pérdidas (amortizar pérdidas en siguientes años sin límite alguno). Ayudaría a dar un respiro a empresas que podían haber quebrado.

Flexibilización laboral. Nuestra legislación laboral es muy rígida. El hecho de que solo el 20% de los trabajadores estén en el IGSS nos indica que hay un serio problema con la rigidez laboral. Aquí habría que eliminar el salario mínimo legal, pero si no se puede, permitir los salarios diferenciados. Poner un límite objetivo de años a la indemnización o hacerla universal. De la misma manera, activar la Ley de Empleo a tiempo parcial. Hay que ser realistas. Al final, esto va a beneficiar a los propios trabajadores con más oportunidades de empleo en todo el país.

Desregulación y simplificación de permisos y licencias. No frenar inicio de actividades por no tener permisos. Permitir que operen mientras obtienen sus permisos. Corregir al final, no antes. Hacer reglamento del convenio 169 o denunciarlo. Podemos aprovechar el buen momento de los precios de minerales y metales. Si se reactivan las empresas mineras ingresarán divisas que compensarán la disminución de las remesas. Eliminar Mides (por clientelar, señalamientos de corrupción y poco efectivo).

Reducción tamaña del gobierno (eliminar secretarías, congelar salarios y no contratar nuevo personal, eliminar cualquier puesto innecesario que no tenga que ver con la función primordial del gobierno). Algo comenzó a hacer el Gobierno, pero después de haberse recetado una ampliación presupuestaria de casi Q20 mil millones a base de deuda pública y emisión monetaria.

Reducir el número de diputados, 2 por cada millón de habitantes (32-34 en total) y limitar la contratación de sus asesores.

Permitir que vuelva a funcionar el transporte público. No se puede iniciar el trabajo si las personas no pueden movilizarse. A la vez, liberar el transporte. Permitir que cualquiera pueda competir en la ruta que sea al precio que sea, bajo las condiciones adecuadas.

Control especial a inmigrantes ilegales retornados.