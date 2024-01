¿Qué harías con un día extra?

¿Un día extra? ¿Cómo es eso? Resulta que en el 2024 se revela ante nuestros ojos un día extra que el cálculo del tiempo nos regala. Preciso. Cierto. Real.

En la era de cambio constante, desafíos personales, profesionales y a nivel país, es común escuchar que “no hay tiempo”. Que hay tanto por hacer en plazos muy cortos. En efecto, solo hay 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora y nada más que 24 horas por día. ¿Cuántas horas dedicamos a esos retos cada día? Seguramente muchas. Pero, ¿qué tal si el año te da un día extra? Así como ocurre en este 2024.

Este día “extra” forma parte de una corrección hecha al calendario gregoriano, ya que cada año solar tiene 365.2422 días. Ese 0.2422 se compensa cada cuatro años con un día más en la cuenta. ¿Cómo aprovecharás esos 1,440 minutos extras? ¿Qué tal si haces un plan para este 29 de febrero? La propuesta no es solo para nosotros, los adultos, sino también y sobre todo para los jóvenes y los niños. Ese día 29 de febrero es el que extiende el 2024 a tener 366 días. Es un regalo fugaz, pero lleno de potencial y grandes posibilidades.

Es un día extra que debes valorar como un lienzo en blanco, una página adicional en el libro de tu vida. Es un día que no debe pasar desapercibido, un día que no debe sumarse a la cuenta de días rutinarios. Convierte ese día extra en la oportunidad que has estado esperando para crear, aprender y crecer.

Visualiza ese día bisiesto con una renovada sensación de urgencia y propósito. Es el pretexto perfecto y excepcional para desafiar la monotonía. Quizá pueda ser el punto de partida de un proyecto como aprender un nuevo idioma, reconectar una amistad, escribir ese proyecto que hasta ahora es un sueño. ¡Puede ser el momento preciso para emprender!

El próximo 29 de febrero es una fecha excepcional que puede marcar el inicio de un cambio. Marcos Andrés Antil

El 29 de febrero no existirá de nuevo sino hasta 2028. Haz que su ausencia calendárica llegue a significar algo en tu vida. Así como en nuestro calendario maya hay 18 meses de 20 días y un mes sagrado adicional de cinco, llamado el Wayeb, que es de reflexión, utilicemos también este día extra que el calendario gregoriano nos regala para reflexionar y avanzar.

Pensemos en Guatemala hace un año. Venían las elecciones, venían las campañas, el anterior gobierno publicitaba lo que consideraba “logros”. Pero con el paso de los meses e incluso hasta los primeros días de este 2024 se exhibió el intento de un grupúsculo de perpetuarse en el poder. Es increíble todo lo que ocurrió; ante eso, es aún más gratificante ver cómo la ciudadanía se plantó de manera firme, fuerte y segura en los días claves para rescatar nuestra frágil y aún joven democracia. El camino no termina y menos aún los desafíos del desarrollo. Cada día cuenta, pero ya que tenemos uno excepcional, atrevámonos a desafiar lo imposible, ya que en esta vida, nada —absolutamente nada— es imposible.

En empresas grandes y pequeñas, escuelas, alcaldías, instituciones, fundaciones, familias y todo ámbito: rompamos la rutina en ese día 29, como símbolo de determinación y aspiración al cambio. Que ese día que hace el 2024 tenga 366 días sea el hito para aprovechar la gran oportunidad de dejar un legado perdurable a nuestras hijas e hijos.

Despertemos con la determinación de hacer que cada segundo cuente, recordando que la vida es una serie de momentos, decisiones, crecimientos. No nos falta tiempo, pero a veces sí la determinación de utilizarlo sabiamente y en metas trascendentales en favor de nuestra comunidad, en favor de Guatemala.

El tiempo es nuestro activo más valioso porque es nuestra vida misma: hagamos que el día extra cuente para la transformación y el cambio.