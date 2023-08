¿Qué pasa ahora con la anulación de Semilla?

Pensaba que ya no iba a escribir más sobre el tema de las elecciones pero todo esto es una telenovela que no termina y que cada día se pone más complicada. Voy a intentar explicar lo que yo entiendo. He escuchado muchas versiones diferentes de distintos abogados buenos y, al final, todos nos confundimos más.

La nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos establece ciertas condiciones que se deben cumplir. Esta ley fue impulsada en parte por la extinta Cicig y apoyada por todos los que hoy están sufriendo sus consecuencias. Creo que es una mala ley. Se exige que los partidos tengan por lo menos el 0.3% de la población de empadronados como afiliados. El padrón electoral es de 9,361,068 personas, por lo que la cantidad de firmas que se necesitan para un nuevo partido es de 28,083 personas. Estas personas serán los afiliados al partido. No pueden pertenecer a ningún otro partido. ¿Por qué afiliados? En el resto del mundo se requiere que sean simpatizantes. Afiliados son los que forman el partido y están convencidos de su ideología y construyen sus bases. Los demás deberían ser simpatizantes. Si fuera así, no importaría que estos puedan simpatizar con cualquier otro partido y habría menos problema con las firmas.

En el caso de Semilla, se habla que tienen más de 5,000 firmas malas (entre falsas o con problemas). Las más graves son la de personas que ya habían muerto en el momento de obtener las firmas (¿cómo lo hicieron?) y otras que dicen que nunca dieron sus firmas. De hecho, la denuncia que recibió el anterior TSE (Tribunal Supremo Electoral) y que fue engavetada es la que ahora se ha usado para darle curso. Era de una persona que nunca se afilió a este partido. De estos hay varios. Semilla debió haber sido rechazada desde 2,019. Semilla nació mal. Los líderes de Semilla y sus seguidores no pueden justificar esto, ya que significa una contradicción en lo que ellos defienden, que no son corruptos. Precisamente corrupción es hacer trampa y esto fue hacer trampa. Dicen que si a los demás partidos les hacen el mismo escrutinio, lo mismo les pasará. Pero el tema aquí es que se necesita una denuncia para que el Ministerio Público pueda darle curso, y mientras no exista esta denuncia, todo se detiene.

Los de Semilla que se consideran antisistema y los del sistema son la misma cosa. Eso de estar libres de pecado, de ser inmaculados e intocables porque son los paladines de la justicia no me lo creo, y las pruebas están ahí. Me extraña que el gobierno de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea defiendan ilegalidades. Lo hacen por razones ideológicas. Pienso que Semilla va a desaparecer como partido. A pesar de ello, considero que los justos ganadores de las elecciones son los actuales, Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Esto ya es un hecho. ¿Qué pasará con los diputados electos de Semilla? Pues creo que deben tomar posesión, pero estarán sin partido. No qué harán y qué implicaciones tiene esto. Seguramente se sumarán a otros partidos, pero hay que leer la Ley de Transfuguismo que ellos mismos apoyaron en su momento. Yo estaba en contra de esta ley, pues me parece que cada persona debe ser libre de cambiarse de partido cuando quiera. Otra ley que ellos mismos impulsaron y que ahora los frena para ocupar cargos en la directiva del Congreso.

En fin, ya tenemos presidente para los próximos cuatro años y no lo van a tener nada fácil. Lo importante es que cualquier cosa que se haga se defiendan siempre los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad. Son derechos que no están en discusión ni en juego.